الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق
عبد العزيز جمال

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة التقلبات الجوية في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتوقع خبراء الطقس أن يشهد غدًا السبت 14 مارس 2026 أجواء غير مستقرة تتخللها فرص لسقوط الأمطار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالتزامن مع استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة في عدد من المناطق، خاصة المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

اماكن سقوط الأمطار اليوم

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على عدد من المناطق، وعلى رأسها السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق خليج السويس.

وأضافت الهيئة أن الأمطار قد تصل في بعض الفترات إلى حد السيول على مناطق من سيناء، وذلك على فترات متقطعة، ما يستدعي توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة في المناطق الجبلية والمنخفضة.

سيول وادي مندر بشرم الشيخ

أمطار خفيفة على القاهرة وعدد من المحافظات

كما توقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% على بعض المناطق، من بينها القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد، إلى جانب مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأمطار قد تتحول في بعض الأحيان إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق، مع استمرار حالة التقلبات الجوية خلال ساعات اليوم.

رياح مثيرة للرمال وتدهور في الرؤية

ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق الصحراء الغربية وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، إضافة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن هذه الرياح قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

رياح مثيرة للاتربة

اضطراب الملاحة البحرية

كما نبهت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

وفي البحر الأحمر وخليج السويس، من المتوقع أيضًا حدوث اضطراب في الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والمحافظات غدًا السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 17 درجة، الصغرى 13 درجة.

سوهاج: العظمى 28 درجة، الصغرى 13 درجة.

قنا: العظمى 32 درجة، الصغرى 15 درجة.

أسوان: العظمى 37 درجة، الصغرى 18 درجة.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال الفترة الحالية في ظل التقلبات الجوية، مع توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد رياحًا مثيرة للرمال أو أمطارًا، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

كما شددت الأرصاد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة أو السيول، لا سيما في مناطق سيناء والمناطق الجبلية، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
طريقة عمل البيف ستراجانوف
