الطقس.. غطاء سحابي يؤثر على البلاد وعواصف رملية قادمة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مع تقدم غطاء سحابى على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن يصاحب ذلك سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تتدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى أقل من ١٠٠٠ متر على المناطق المذكورة اعتباراً من مساء الجمعة.

وتشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، حالة من التقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد بمرور منخفض سطحى يعمل على نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يتزامن معه مرور غطاء سحابى يصاحبه فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء .

كما متوقع، خلال الطقس اليوم، أن تتدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد إلى أقل من ١٠٠٠ قد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى اعتبارا من مساء اليوم الجمعة.

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة توخي الحذر من نشاط الرياح القوى على بعض المناطق، ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة و الأشجار.

ونصحت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، فضلا عن نصحت السائقين، بضرورة القيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية.