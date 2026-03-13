قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
هبة السيسي: فيلم كتكوت تجربتي الاولى وتعبت نفسيا بسبب حذف نص مشاهد دوري
وظائف خالية.. 1000 فرصة عمل في شركة ليوني مصر لضفائر السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 819 محضر مخالفات مخابز وأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب في الأوزان

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحال التجارية والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية.

 بلغ إجمالي عدد المحاضر 819 محضر تمويني خلال أسبوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضبط منظومة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

وأشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة ، إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 471 محضر مخالفات مخابز لوجود نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و348 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع  بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة مصدر.

هذا ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها ، تحرير محاضر جنح ضد أصحاب مخابز بنواحي الشهداء والباجور أشمون لقيامهم بتجميع 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعهم بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق،  كما تم تحرير  محاضر جنح ضد صاحب  محل جزارة وثلاجة مجمدات بدائرة سرس الليان ومنوف وتم ضبط 544 كجم لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر .

وفى إطار المتابعة المستمرة لمحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة وعدم مخالفتها ، تم ضبط  ما يزيد عن 700 لتر سولار وبنزين  بطلمبة رصيف وبدون ترخيص بدائرة مركز الباجور لبيعهم بالسوق السوداء والتربح بودن وجه حق ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط وملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مؤكداً على أنه لن يسمح  بالتهاون مع أي محاولات خارج الأطر القانونية المحددة من شأنها استغلال المواطنين ، لافتاً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

احمد حجازي

أحمد حجازي يقترب من الدوري المصري في الموسم المقبل .. تفاصيل

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

محافظ شمال سيناء ومدير مديرية الأوقاف يشهدان احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم

بحضور المحافظ.. أوقاف شمال سيناء تكرم حفظة القرآن الكريم

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد