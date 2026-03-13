محافظ المنوفية: تحرير 819 محضر مخالفات مخابز وأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب في الأوزان

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحال التجارية والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية.

بلغ إجمالي عدد المحاضر 819 محضر تمويني خلال أسبوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضبط منظومة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

وأشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة ، إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 471 محضر مخالفات مخابز لوجود نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و348 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة مصدر.

هذا ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها ، تحرير محاضر جنح ضد أصحاب مخابز بنواحي الشهداء والباجور أشمون لقيامهم بتجميع 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعهم بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محاضر جنح ضد صاحب محل جزارة وثلاجة مجمدات بدائرة سرس الليان ومنوف وتم ضبط 544 كجم لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر .

وفى إطار المتابعة المستمرة لمحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة وعدم مخالفتها ، تم ضبط ما يزيد عن 700 لتر سولار وبنزين بطلمبة رصيف وبدون ترخيص بدائرة مركز الباجور لبيعهم بالسوق السوداء والتربح بودن وجه حق ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط وملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مؤكداً على أنه لن يسمح بالتهاون مع أي محاولات خارج الأطر القانونية المحددة من شأنها استغلال المواطنين ، لافتاً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.