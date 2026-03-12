مياه المنوفية تحتفل بليلة القدر وتُكرم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم، بحضور الإمام والخطيب الشيخ أحمد عبد اللطيف، ممثلاً عن مديرية الأوقاف بالمنوفية.

وقال المهندس رشدى السيد عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن هذه الاحتفالية تأتي تحفيزًا للعاملين بالشركة وأبنائهم الذين اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم، وإن هذه المسابقة تعقد كل عام في شهر رمضان الكريم، ويتم تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين لهذه المسابقة، ويتم إجراء الاختبارات بمنتهى الشفافية لتحديد الفائزين وتكريمهم.

وأعرب عن سعادته بتكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم، وتقدم بالتهنئة للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث ألقى ممثل مديرية الأوقاف كلمة للحضور عن فضل ليلة القدر وخيرها، وأهمية قراءة وحفظ القرآن وفضله العظيم، الذى ينال عليه المسلم الحسنات، وينال الأجر العظيم.

وأكد أن مثل هذه المسابقات الدينية تحرص الشركة على إقامتها بصفة دورية كل عام حرصا على رسخ قيم الخير فى نفوس النشء وتشجيعا لكل مجتهد على المثابرة والتحدى للوصول إلى الهدف المنشود، فضلا عن الحرص على تحقيق التواصل الأسرى والفكرى بين جميع أبناء الشركة وأسرهم الكرام فى أجواء احتفالية يعمها الود والحب والترحاب.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم 30 من الفائزين من بينهم 2 من فئة “قادرون باختلاف”، وذلك بالمسابقة التى تم الإعلان عنها فى المستويات الثلاثة، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم فى حفظ كتاب الله.

وعلى هامش الحفل تم تكريم زنوبة علي محمد سالمون بوحدة إيرادات بخاتى التابعة لفرع الشركة بشبين الكوم لبلوغها سن التقاعد.