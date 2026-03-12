قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانيةبقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

جمال شعبان القلب بالأرقام.. جمال شعبان يكشف حقائق مدهشة

بشرىبإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صبغ الشعرزي الهنود .. طرق طبيعية لتغيير لون شعرك قبل العيد

اليوم العالمي للكلى في اليوم العالمي للكلى.. 5 علامات تحذيرية بالساقين تنذر بالخطر

الكليفي يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض

ريجيم

ريجيم سريع قبل العيد في أسبوع لتنحيف آمن وصحي

الفللكقرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات زوجة كريم فهمى بشرى الهنود تغيير لون شعرك العيد اليوم العالمي للكلى يوم الكلى العالمي ريجيم

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

الدكتور أحمد السبكي

رئيس الرعاية الصحية: «إشراقة أمل» تروي قصة إنقاذ مصاب في حادث بمستشفى فايد التخصصي

اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع عشر

منال عوض: حماية المواطنين والبنية التحتية الساحلية هدف أساسي لمشروعات التكيف مع المناخ

المستشارة أمل عمار في الحدث الجانبي الذي نظمته المملكة الأردنية الهاشمية

المستشارة أمل عمار تستعرض جهود مصر التشريعية لضمان المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

