الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في اليوم العالمي للكلى.. 5 علامات تحذيرية بالساقين تنذر بالخطر

هاجر هانئ

يصادف 12 مارس من كل عام اليوم العالمي لـ الكلى، يُعرف مرض الكلى غالبًا بالمرض الصامت، إذ تكون أعراضه المبكرة خفيفة ويسهل تجاهلها. يربط الكثيرون مشاكل الكلى بتغيرات في التبول أو التعب، ولكن وفقًا للأطباء، قد تكشف الساقان أيضًا عن علامات تحذيرية مهمة.

في اليوم العالمي للكلى، يُشير الخبراء إلى أن التورم، أو الإحساسات غير المعتادة، أو الضعف في الساقين قد تدل أحيانًا على وجود خلل في وظائف الكلى. ولأن الكلى تُنظم توازن السوائل، والكهارل، وتُزيل السموم، فإن أي خلل في وظائفها قد يُؤدي إلى تغيرات ملحوظة في الأطراف السفلية. وقالت الدكتورة توبوتي موخيرجي، استشارية أمراض الكلى وزراعة الكلى في مستشفى أستر وايتفيلد: "يُعدّ التورم أو الوذمة الناتجة عن تراكم السوائل في الأنسجة من أكثر مؤشرات خلل وظائف الكلى شيوعًا".

مشاكل الكلى تظهر في الساق

فيما يلي خمس علامات رئيسية متعلقة بالساق قد تشير إلى مشاكل في الكلى:

-تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين ( الوذمة المحيطية )
من أكثر علامات اختلال وظائف الكلى شيوعًا الوذمة، أو التورم الناتج عن تراكم السوائل في الأنسجة. تتخلص الكلى السليمة من الملح والماء الزائدين عن طريق البول. وعندما تتراجع وظائف الكلى، قد تتراكم السوائل في الجسم، وخاصة في الساقين والقدمين، بفعل الجاذبية. يقول الدكتور موخرجي: "الوذمة شائعة في الساقين والكاحلين والقدمين، وعندما يتعرض الشخص للجاذبية، تُحتبس السوائل الزائدة في الساق".

تشير الدراسات إلى أن الوذمة شائعة الحدوث لدى مرضى الكلى، مثل المتلازمة الكلوية ومرض الكلى المزمن المتقدم. وتوضح بعض الدراسات أن نسبة كبيرة من مرضى الكلى المزمن يعانون من التورم، خاصةً في المراحل المتأخرة من المرض. ومن العلامات التي يجب الانتباه إليها:

انتفاخ الكاحلين، خاصة في المساء
علامات جوارب عميقة على الساقين
تورم يترك أثراً عند الضغط عليه (وذمة انطباعية)
ثقل أو شد في الساقين بسبب احتباس السوائل


قد لا تلاحظ تورمًا واضحًا، بل تشعر بثقل أو شد أو ألم في الساقين، خاصةً بعد يوم طويل. قد يحدث هذا الشعور نتيجة احتباس السوائل وضعف الدورة الدموية، والذي قد ينتج عن ضعف ترشيح الكلى. عندما تعجز الكلى عن تنظيم توازن السوائل بكفاءة، قد تتراكم السوائل الزائدة في الأطراف السفلية. يقول الدكتور موخرجي: "قد يشير الشعور المستمر بالثقل أو التورم في الأطراف السفلية أحيانًا إلى مشكلة في الكلى أو الدورة الدموية. لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب".

-ضعف العضلات وانخفاض قوة الساق
يمكن أن يؤثر مرض الكلى أيضًا على قوة العضلات والوظائف البدنية، وخاصة في الجزء السفلي من الجسم. وقد أظهرت الأبحاث التي أُجريت على مرضى الكلى المزمن أن الأفراد الذين يعانون من تورم في الساقين غالبًا ما يعانون من ضعف في عضلات الركبة واختلال في التوازن، مما يشير إلى وجود صلة بين خلل وظائف الكلى والتدهور البدني. وتساهم عدة عوامل في هذا الضعف، منها:

اختلال توازن الكهارل
الالتهاب المزمن
فقدان البروتين عن طريق البول
انخفاض النشاط البدني بسبب التعب
مع تقدم مرض الكلى، قد يواجه بعض الأفراد صعوبة في المشي أو صعود السلالم أو الحفاظ على التوازن.


-خدر أو وخز أو حرقان في الساقين
عندما تعجز الكلى عن تصفية السموم بكفاءة، تتراكم المواد الضارة في الدم. هذه الحالة، المعروفة باسم اليوريميا، قد تُلحق الضرر بالأعصاب الطرفية وتؤدي إلى اعتلال الأعصاب اليوريمي. يُعدّ اعتلال الأعصاب الطرفية أحد أكثر المضاعفات العصبية شيوعًا لأمراض الكلى، وخاصةً بين المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى.

قال الدكتور موخرجي: "تبدأ الأعراض في الظهور في ساقي المصابين. وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الخدر أو انخفاض الإحساس في القدمين، والتنميل أو الشعور بوخز أو "وخز بالإبر"، وألم حارق وضعف في الأطراف السفلية. تبدأ الأعراض في القدمين والساقين قبل أن تنتقل إلى أجزاء الجسم العلوية".

-متلازمة تململ الساقين
متلازمة تململ الساقين (RLS) حالة أخرى ترتبط غالباً بأمراض الكلى. تسبب هذه المتلازمة رغبة ملحة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك الساقين، خاصة أثناء الراحة أو في الليل. غالباً ما يصف المصابون بمتلازمة تململ الساقين أحاسيس مزعجة في الساقين أثناء الجلوس أو الاستلقاء، وهي أعراض تزداد سوءاً في الليل وتوفر راحة مؤقتة بعد تحريك الساقين.

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

لماذا تُعدّ هذه العلامات مهمة؟


يُعدّ مرض الكلى مشكلة صحية عالمية متنامية، حيث يجهل الكثيرون إصابتهم به حتى تتفاقم حالتهم. ووفقًا للدكتورة موخرجي، نظرًا لأن الأعراض المبكرة قد تكون طفيفة أو غير محددة، فإن العلامات الجسدية مثل تورم الساقين أو الأعراض العصبية قد تُقدّم مؤشرات مهمة. وأضافت: "لا تكون الأعراض المبكرة واضحة دائمًا؛ وقد يتطلب الأمر إجراء المزيد من الفحوصات بناءً على الأدلة الجسدية مثل تورم الساقين أو التغيرات العصبية في الجسم".

متى يجب طلب الرعاية الطبية
تورم مستمر في الساقين أو الكاحلين
انخفاض كمية البول
التعب أو الضعف
ضيق في التنفس
تغيرات في أنماط التبول

المصدر: timesnownews

الكلى اليوم العالمي لـ الكلى وظائف الكلى

