أصل الحكاية

التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟

دولارات
دولارات
أحمد أيمن

أظهر تقرير حديث لمجلة فوربس أن قطاع التكنولوجيا ما يزال يتصدر قائمة المجالات الأكثر إنتاجاً للمليارديرات في العالم خلال عام 2026، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي واتساع نفوذ الشركات التقنية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، يحتل قطاع التكنولوجيا المرتبة الأولى من حيث عدد أصحاب المليارات مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس التأثير الكبير للتقنيات الحديثة في الاقتصاد العالمي. 

وقد تمكن العديد من رواد الأعمال الذين أسسوا شركات تكنولوجية خلال العقدين الماضيين من تكوين ثروات ضخمة، مستفيدين من الانتشار الواسع للخدمات الرقمية واعتماد الأفراد والمؤسسات المتزايد على الإنترنت في مختلف الأنشطة اليومية.

التكنولوجيا مفتاح الثروة 

يشير التقرير إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل واضح في تعزيز ثروات عدد كبير من المستثمرين ورواد الأعمال في هذا المجال، خاصة مع دخول شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق عالمي لتطوير نماذج متقدمة قادرة على تقديم خدمات ذكية في مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والخدمات المالية.

ولا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة تتصدر قائمة الأثرياء عالمياً، حيث يبرز اسم رجل الأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ورائد شركة سبيس إكس، إلى جانب جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وكذلك مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا المالكة لعدد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم. 

وقد ساهمت النجاحات التجارية الكبيرة لهذه الشركات في تعزيز ثروات مؤسسيها لتظل ضمن الأعلى عالمياً.

ويشير التقرير أيضاً إلى ظهور عدد متزايد من المليارديرات الجدد خلال السنوات الأخيرة بفضل الابتكار في مجالات ناشئة مثل العملات الرقمية والتقنيات المالية وتطوير البرمجيات المتقدمة. 

ما مصير القطاعات الأخرى؟

أدى هذا التنوع إلى توسيع قاعدة الأثرياء في قطاع التكنولوجيا، بعدما لم تعد الثروة الرقمية مقتصرة على الشركات الكبرى فقط، بل امتدت إلى شركات ناشئة استطاعت تحقيق نمو سريع في الأسواق العالمية.

في المقابل، ما تزال قطاعات تقليدية مثل التمويل والاستثمار والعقارات والصناعة حاضرة بقوة في قائمة أصحاب الثروات الكبرى، لكنها لم تعد تحتل الصدارة كما كان الحال في العقود السابقة، فمع تسارع التحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيسي لتكوين الثروات الحديثة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تطور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة الكمية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور جيل جديد من المليارديرات الذين سيبنون ثرواتهم على الابتكار التكنولوجي وتطوير الحلول الرقمية التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.

التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة مليارديرات العالم إيلون ماسك

