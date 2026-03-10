أخبار التكنولوجيا.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته.. وواتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شاومي جهاز Xiaomi Pad 8 كأحدث جهاز لوحي رائد يعمل بنظام Android، حيث يركز الجهاز على جودة الشاشة والأداء العالي واتصال النظام البيئي.

ويتميز الحهاز بهيكل معدني كامل من قطعة واحدة بسمك 5.75 ملم ووزن 485 جرامًا.

ويبلغ قياس الجهاز اللوحي 251.22 ملم × 173.42 ملم وهو متوفر باللون الأخضر والأزرق والرمادي.

وتقول شاومي إن الجهاز يوفر نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 85.4 بالمائة

بطارية تدوم لساعات .. إليك أفضل سماعة ذكية لاسلكية في 2026

هل تبحث عن بديل متميز لسماعات AirPods Pro بالنسبة لمستخدمي Android الذين يطالبون بالتميز في جودة التصنيع والأداء الصوتي والتحكم والتصميم ومجموعة الميزات

تلتزم سماعات FreeBuds Pro 5 بعلبة شحن بيضاوية مألوفة ومع ذلك، فقد حسّنت هواوي العديد من التفاصيل بدقة.

بتصميم مذهل.. إليك أهم مواصفات هاتف جوجل Google pixel 11 Pro

كشفت تسريبات جديدة عن الشكل المتوقع لهاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد القادم. وقد نشر موقع OnLeaks هذه الصور بالتعاون مع موقع Android Headlines. وبناءً على هذه الصور، يبدو أن جوجل لن تُجري تغييرات جذرية على التصميم العام.

هتقلب الموازيين ..واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة إليك أهم تفاصيلها

قد يُطلق تطبيق واتساب قريبًا باقة اشتراك جديدة للمستخدمين العاديين. ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo ، تعمل منصة المراسلة على خطة مميزة تُسمى واتساب بلس، والتي قد تُضيف مزايا إضافية للمشتركين.

يشير التقرير إلى أن تطبيق واتساب بلس قيد التطوير حاليًا لأنظمة أندرويد وiOS. ومن المتوقع أن تُضيف خطة الاشتراك خياراتٍ عديدة تُمكّن المستخدمين من تخصيص مظهر التطبيق، بما في ذلك سمات جديدة ، وألوان مميزة، ومجموعة من أيقونات التطبيق البديلة