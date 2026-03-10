قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل.. إليك أهم مواصفات هاتف جوجل Google pixel 11 Pro

هاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد
هاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد
لمياء الياسين

كشفت تسريبات جديدة عن الشكل المتوقع لهاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد القادم. وقد نشر موقع OnLeaks هذه الصور بالتعاون مع موقع Android Headlines. وبناءً على هذه الصور، يبدو أن جوجل لن تُجري تغييرات جذرية على التصميم العام.

هاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد
 

هاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد
 

يحافظ هاتف Pixel 11 Pro Fold على نفس الشكل العام لسلفه، ويبدو انحناء الزوايا دون تغيير يُذكر. ولا تزال الشاشة الرئيسية القابلة للطي مزودة بفتحة للكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليمنى. تبدو الحواف المحيطة بالشاشة متناسقة ورفيعة.

وكما هو الحال في معظم الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الشبيه بالكتاب، فإن الحواف مرتفعة قليلاً لحماية الشاشة المرنة عند طي الجهاز. ويضم الجزء السفلي منفذ USB-C، وميكروفون، وشبكة مكبر الصوت، ودرج شريحة SIM. أما الفتحات الصغيرة الموجودة على الحافة العلوية، فمن المرجح أنها مخصصة للميكروفونات أو الهوائيات.

هاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد
 

يتمثل التحديث المرئي الرئيسي في إعادة تصميم وحدة الكاميرا. تتميز الوحدة بخطوط أنظف وتكامل مُحسّن مع اللوحة الخلفية. يقع فلاش LED والميكروفون الآن داخل الفتحة العلوية على شكل حبة دواء بجانب إحدى الكاميرات، بدلاً من خارج الوحدة. يخلق التقاطع المنحني بين وحدة الكاميرا واللوحة الخلفية تدفقًا بصريًا أكثر سلاسة. تحافظ اللوحة الخلفية المسطحة على شعار جوجل في المنتصف

هاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد

حافظت الأزرار المادية على مواقعها: زر التشغيل أعلى أزرار التحكم في الصوت. الهيكل مصنوع من الألومنيوم مع لوحة خلفية زجاجية. تُظهر الأبعاد انخفاضًا تدريجيًا في السماكة. يبقى الارتفاع 155.2 مم، والعرض عند الفتح 150.4 مم. انخفض سمك الجهاز عند الطي إلى 10.1 مم (14.9 مم مع بروز الكاميرا)، مقارنةً بـ 10.8 مم في هاتف Pixel 10 Pro Fold. يبلغ سمك الجهاز عند الفتح 4.8 مم (9.6 مم مع البروز)، مقارنةً بـ 5.2 مم في السابق. يمثل هذا انخفاضًا قدره 0.7 مم عند الطي و0.4 مم عند الفتح.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بترقيات داخلية، بما في ذلك معالج Tensor G6 الجديد. وتشير الشائعات إلى أن هذه الشريحة ستُصنع بتقنية 3 نانومتر من TSMC، وقد تحتوي على معالج مركزي سباعي النواة . كما يُتوقع تحسينات في نظام الكاميرا مقارنةً بالطراز السابق، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول إعدادات الكاميرا حتى الآن. ومن المرجح أن تظهر المزيد من المعلومات مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع في أغسطس 2026.

تصميم جوجل جوجل بكسل 11 برو صور ثلاثية الأبعاد كاميرا الأمامية منفذ USB C موعد الإطلاق

