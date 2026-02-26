قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أحدث أخبار التكنولوجيا.. جوجل تطلق خدمة جديدة.. إليك كيفية الاستفادة منها.. ولمحبي التصوير والفيديوهات.. هاتف جديد من فيفو

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات تقنية مذهلة.. إليك أفضل ساعات وسماعات ذكية في 2026

أطلقت شركة Ai سماعات NovaPods وساعات NovaWatch بمواصفات ثورية  ميزات وبأسعار مناسبة، فقد أعلنت الشركة عن مجموعة من المنتجات الصوتية والساعات الذكية بأسعار معقولة تحت اسمي NovaPods وNovaWatch، كما شوّقت أيضاً لهواتف ذكية جديدة لاستكمال منظومتها المتنامية.

لمحبي التصوير والفيديوهات هاتف جديد من فيفو يمكنك التفكير في شرائه

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Vivo X300 Ultra والمتوقع إطلاقه في مارس. 

على الجانب الآخر، من المتوقع أن ياتي الهاتف مزودًا بكاميرا سوني الأولى من نوعها في العالم بدقة 200 ميجابكسل، ليتبعه هاتف Oppo Find X9 Ultra في أبريل.

هتقلب الموازين.. جوجل تطلق خدمة جديدة إليك كيفية الاستفادة منها

تواصل شركة جوجل توسيع استخدام أداة Nano Banana، والتي تُعد من أقوى أدوات توليد وتحرير الصور وذلك بواسطى الذكاء الاصطناعي حاليا. 

على الجانب الآخر، يبدو أن شركة جوجل تخطط لدمجها، وذلك داخل أحد أشهر تطبيقاتها، وهو تطبيق خرائط جوجل إلا أنه في المقابل قد تبدو الفكرة غير مألوفة للوهلة الأولى.

بمواصفات احترافية إليك أفضل هاتف قابل للطي 

كشفت شركة أوبو تدريجياً عن تفاصيل جديدة حول هاتفها الرائد القابل للطي، أوبو فايند إن 6، مع تزايد الترقب قبل إطلاقه المتوقع في الصين. 

وفي منشور حديث على منصة ويبو، أكد أحد مسئولي الشركة أن الهاتف سيقدم ابتكارات ملحوظة في مجال الكاميرات ضمن فئة الهواتف القابلة للطي.

الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO Z11x قبل إنطلاقه

بدأت شركة iQOO بالترويج لهاتفها الجديد iQOO Z11x  والمتوقع إطلاقه عالميا الشهر المقبل.

وكشف الإعلان التشويقي لهاتف iQOO Z11x عن نسخة  مزودة بوحدة كاميرا مربعة دائرية تضم كاميرا مزدوجة، ومؤشر LED عادي، وما يبدو أنه مؤشر LED حلقي. 

ويمكن رؤية فتحة درج شريحة SIM على الجانب الأيسر من الجهاز.

