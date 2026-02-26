بميزات تقنية مذهلة.. إليك أفضل ساعات وسماعات ذكية في 2026

أطلقت شركة Ai سماعات NovaPods وساعات NovaWatch بمواصفات ثورية ميزات وبأسعار مناسبة فقد أعلنت الشركة عن مجموعة من المنتجات الصوتية والساعات الذكية بأسعار معقولة تحت اسمي NovaPods وNovaWatch، كما شوّقت أيضاً لهواتف ذكية جديدة لاستكمال منظومتها المتنامية.

ومن جانبها تُغطي تشكيلة سماعات NovaPods لفئات سعرية متعددة، لكن المكونات الأساسية تبقى ثابتة.

سماعات NovaPods

ميزات سماعات NovaPods Clips

تستخدم جميع الطرازات محركات ديناميكية بقطر 10 مم، وتتمتع بتصنيف IPX4 لمقاومة رذاذ الماء وتتصدر سماعات NovaPods Clips قائمة أفضل السماعات، بسعر 3999 روبية هندية.

تتميز هذه السماعات بتصميم مفتوح للأذن، حيث تُثبّت بمشبك يلتف حول الأذن بدلاً من إحكام إغلاقها.

توفر سماعات Ai ما يصل إلى ست ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، وتصل إلى 16 ساعة مع علبة الشحن. كما تدعم السماعات تقنية Bluetooth 6.0، وزمن استجابة منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية، بالإضافة إلى التحكم باللمس.

مشابك نوفا بودز

تعتمد سماعات NovaPods Pro، التي يبلغ سعرها 1999 روبية هندية، على تصميم تقليدي داخل الأذن، لكنها تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 40 ديسيبل. وتؤكد شركة Ai أنها توفر ما يصل إلى خمس ساعات من التشغيل بشحنة واحدة (30 ساعة إجمالاً مع علبة الشحن)، بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة بستة ميكروفونات للمكالمات، وإمكانية الاقتران بجهازين، وزمن استجابة أقل قليلاً يبلغ 45 مللي ثانية.

يبلغ سعر سماعات NovaPods Go 699 روبية فقط. وهي لا تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط، لكنها مزودة بميكروفونين، وأزرار تحكم باللمس، وبطارية تدوم حتى 6.5 ساعات (24 ساعة مع علبة الشحن). كما توفر الشركة خيارات ألوان عديدة

ميزات سماعات NovaWatch

تُعدّ سماعات NovaWatch الطراز الأكثر تميزًا بسعر 7,999 روبية هندية فهي تجمع بين ساعة ذكية وسماعات أذن لاسلكية مدمجة قابلة للفصل داخل هيكل الساعة.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بدقة 466×466 بكسل، وتقنية بلوتوث 5.3 ثنائية الوضع، ومراقبة معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، بالإضافة إلى تكامل مع تطبيق ChatGPT.

تحتوي الساعة على ذاكرة داخلية بسعة 2 جيجابايت لتخزين الموسيقى، وبطارية بسعة 310 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 25 مللي أمبير/ساعة داخل كل سماعة أذن.

تتضمن الساعة ميزات تتبع الصحة الأساسية، مثل معدل ضربات القلب، ومستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومراقبة النوم، وتتبع الإجهاد، وتتبع صحة المرأة.