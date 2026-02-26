قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
مجدي مرشد: لا نحتاج لتعديل الدستور قبل انتخابات المحليات.. والرئيس لامس احتياج الشارع.. فيديو
برشلونة تضاعف الضريبة لمكافحة السياحة المفرطة
المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين
الزراعة الأمريكية تطرح مقرها الرئيسي في واشنطن للبيع لتقليل التكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات تقنية مذهلة.. إليك أفضل ساعات وسماعات ذكية في 2026

سماعات لاسلكية
سماعات لاسلكية
لمياء الياسين

أطلقت شركة Ai سماعات NovaPods وساعات NovaWatch بمواصفات ثورية  ميزات وبأسعار مناسبة فقد أعلنت الشركة عن مجموعة من المنتجات الصوتية والساعات الذكية بأسعار معقولة تحت اسمي NovaPods وNovaWatch، كما شوّقت أيضاً لهواتف ذكية جديدة لاستكمال منظومتها المتنامية.
ومن جانبها تُغطي تشكيلة سماعات NovaPods لفئات سعرية متعددة، لكن المكونات الأساسية تبقى ثابتة. 

سماعات NovaPods

ميزات سماعات NovaPods Clips

تستخدم جميع الطرازات محركات ديناميكية بقطر 10 مم، وتتمتع بتصنيف IPX4 لمقاومة رذاذ الماء وتتصدر سماعات NovaPods Clips قائمة أفضل السماعات، بسعر 3999 روبية هندية. 

تتميز هذه السماعات بتصميم مفتوح للأذن، حيث تُثبّت بمشبك يلتف حول الأذن بدلاً من إحكام إغلاقها.

 توفر سماعات Ai ما يصل إلى ست ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، وتصل إلى 16 ساعة مع علبة الشحن. كما تدعم السماعات تقنية Bluetooth 6.0، وزمن استجابة منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية، بالإضافة إلى التحكم باللمس.

مشابك نوفا بودز
تعتمد سماعات NovaPods Pro، التي يبلغ سعرها 1999 روبية هندية، على تصميم تقليدي داخل الأذن، لكنها تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تصل إلى 40 ديسيبل. وتؤكد شركة Ai أنها توفر ما يصل إلى خمس ساعات من التشغيل بشحنة واحدة (30 ساعة إجمالاً مع علبة الشحن)، بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضوضاء المحيطة بستة ميكروفونات للمكالمات، وإمكانية الاقتران بجهازين، وزمن استجابة أقل قليلاً يبلغ 45 مللي ثانية.

 يبلغ سعر سماعات NovaPods Go 699 روبية فقط. وهي لا تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط، لكنها مزودة بميكروفونين، وأزرار تحكم باللمس، وبطارية تدوم حتى 6.5 ساعات (24 ساعة مع علبة الشحن). كما توفر الشركة خيارات ألوان عديدة

ميزات سماعات NovaWatch

تُعدّ سماعات NovaWatch  الطراز الأكثر تميزًا بسعر 7,999 روبية هندية فهي تجمع بين ساعة ذكية وسماعات أذن لاسلكية مدمجة قابلة للفصل داخل هيكل الساعة.

 تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بدقة 466×466 بكسل، وتقنية بلوتوث 5.3 ثنائية الوضع، ومراقبة معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، بالإضافة إلى تكامل مع تطبيق ChatGPT.

 تحتوي الساعة على ذاكرة داخلية بسعة 2 جيجابايت لتخزين الموسيقى، وبطارية بسعة 310 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 25 مللي أمبير/ساعة داخل كل سماعة أذن.

تتضمن الساعة ميزات تتبع الصحة الأساسية، مثل معدل ضربات القلب، ومستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومراقبة النوم، وتتبع الإجهاد، وتتبع صحة المرأة.

ساعات NovaWatch سماعات NovaPods شركة AI الساعات الذكية هواتف ذكية ذاكرة داخلية معدل ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

حملة إزالة بنجع حمادى

حملة مكبرة تغلق 8 محال وتوجه 50 إنذارًا للمخالفين في نجع حمادى

الدكتور عصام سالم

رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى محافظ ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق

محافظ جنوب سيناء خلال الجولة

محافظ جنوب سيناء يقود جولة ميدانية بشرم الشيخ لتعظيم استثمار الأصول

بالصور

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد