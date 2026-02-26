عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا على جميع الأعيرة، حيث يقترب سعر عيار 21 من حاجز الـ7 آلاف جنيه، وسط توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، الخميس 26 فبراير، على جميع الأعيرة.





سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7970 جنيهًا للشراء، و7915 جنيهًا للبيع، وهو الأعلى بين جميع الأعيرة.



سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن 6975 جنيهًا للشراء و6925 جنيهًا للبيع،

وهو الأكثر طلبا وشراء مقارنة بأنواع أعيرة الذهب الأخرى.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18 اليوم، 5980 جنيهًا للشراء، و5935 جنيهًا للبيع، ويلقى إقبالًا أيضا، خاصة أنه يتميز بأشكال أفضل في المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، إلى 55800 جنيه، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.



أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر أونصة الذهب 31.10 جرام عيار 24:

249,693.01 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام:

14,066.00 جنيه.

سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24:

2,172.43 جنيه.

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24:

4,153.86 جنيه.

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24:

8,126.71 جنيه.

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24

7,991,764.29 جنيه.

سبيكة ذهب 10 جرامات عيار 24:

80,307.14 جنيه.

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24:

802,471.43 جنيه.

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24:

124,862.06 جنيه.

سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24:

20,154.29 جنيه.

سبيكة ذهب 20 جراما عيار 24:

160,594.29 جنيه.

سبيكة ذهب 250 جراما عيار 24:

1,998,478.57 جنيه.

سبيكة ذهب 5 جرامات عيار 24:

40,158.57 جنيه.

سبيكة ذهب 50 جراما عيار 24:

401,335.71 جنيه.

تثبيت أسعار الفائدة

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تفاعل الأسواق مع قرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4% خلال اجتماعه الأخير.

ورغم أن تثبيت الفائدة غالبًا ما يحد من مكاسب الذهب، فإن استمرار حالة القلق العالمي عزز من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها المعدن النفيس.

