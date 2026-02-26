ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالمياً اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، السادس والعشرين من فبراير، بدعم من تراجع الدولار، ووسط ترقب نتائج المحادثات المقررة في وقت لاحق اليوم بين أميركا وإيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 5198.12 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.2% عند 5213.80 دولار للأونصة.

هذا وارتفع سعر التسليم الفوري للفضة 0.6% عند 89.91 دولار للأونصة.



وقال المحلل لدى أو.سي.بي.سي كريستوفر وونغ في مذكرة نقلتها رويترز، إن حركة الأسعار هي انعكاس لعودة الضبابية التي تكتنف السياسة الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، بجانب المخاوف ⁠الجيوسياسية وهبوط الدولار.

وتراجع الدولار بعدما ‌عززت أرباح إنفيديا ⁠التي جاءت أفضل من المتوقع معنويات المستثمرين، فيما تنتظر الأسواق تفاصيل بشأن أحدث الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.

ومن ⁠شأن هبوط الدولار أن يخفض سعر الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

من المقرر أن تعقد إيران وأميركا ⁠الجولة الأحدث من المحادثات في جنيف اليوم الخميس بهدف تسوية نزاعهما بشأن البرنامج النووي الطويل الأمد وتجنب شن ضربات أميركية جديدة على إيران بعد تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.