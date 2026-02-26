تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس

أجّلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر “مداهم”، في قضية اتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 5 مارس.

قضت محكمة الجنايات المختصة، بمعاقبة التيك توكر مداهم، بالسجن 3 سنوات، بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

إحالة التيك توكر مداهم لمحكمة الجنايات



وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم “مداهم” لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.



اعترافات التيك توكر مداهم أمام النيابة



واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.

وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.

وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.