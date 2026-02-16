قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

11 مارس.. أولى جلسات محاكمة البلوجر مداهم على حكم حبسه 3 سنوات

البلوجر مداهم
البلوجر مداهم
كتب: مصطفى رجب

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 11 مارس، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر مداهم على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترف المتهم  البلوجر مداهم أنه يستخدم تيك توك لتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال نشر بوستات مثيرة تتسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين المتابعين فيزيد من عدد المشاهدات علي اللايفات والفيديوهات بغض النظر عن خطورة ما يعرضه.

كما اعترف المتهم أن المخدرات التى وجدت بحوزته من مخدرى الحشيش – الأفيون هي ملكه من أجل مزاجه بغرض التعاطي.

تم ضبط  البلوجر مداهم  مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية  وبحوزته  مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.

البلوجر مداهم محاكمة البلوجر مداهم المواد المخدرة تعاطي وحيازة المواد المخدرة

