مشاهد عنف.. قرار عاجل بشأن محاكمة البلوجر لوشا

اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة التيك توكر المعروف باسم "لوشا" لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة لجلسة ٢٩ ديسمبر.

قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية ، إخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التربح .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.