مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

أعرب توتو وولف مدير فريق Mercedes-AMG Petronas Formula One Team عن ارتياحه الكبير مع بداية حقبة القوانين الجديدة في بطولة فورمولا 1، بعد تراجع الاعتماد على سيارات "التأثير الأرضي".

وجاءت تصريحات وولف عقب الأداء القوي للفريق في التجارب التأهيلية لـ Australian Grand Prix، حيث نجح السائقان George Russell وKimi Antonelli في حجز المركزين الأولين على شبكة الانطلاق.

وأكد وولف أن الفريق بدأ عطلة نهاية الأسبوع بقوة، مشيدا بالعمل الكبير الذي قام به المهندسون والميكانيكيون خلف الكواليس لإخراج السيارتين إلى الحلبة بأفضل حالة ممكنة، كما لم يخف سعادته بالتخلي عن سيارات التأثير الأرضي التي وصفها بأنها كانت معقدة وصعبة في التعامل.

وقال وولف: "أنا سعيد للغاية لأن تلك السيارات الفوضوية ذات التأثير الأرضي أصبحت من الماضي، وأصبح بإمكاننا أخيرا العودة إلى ما نجيده فعلا".

ورغم أن سيارات موسم 2026 فقدت جزءا من قوة الارتكاز الهوائي مقارنة بالقوانين السابقة، بدا راسل مرتاحا للغاية أثناء القيادة على حلبة ألبرت بارك، حيث حافظ على ثبات السيارة ودقة خطوطه خلال اللفة السريعة، وأرجع وولف ذلك إلى تطور مستوى السائق البريطاني ونضجه داخل الحلبة، إلى جانب توازن السيارة من الناحية الهوائية والميكانيكية.

وأوضح وولف أن راسل أصبح أكثر ثقة في أسلوب قيادته، مضيفا أن السيارة بدت "وكأنها تسير على قضبان" خلال التجارب، وهو ما يمنح السائق القدرة على استخراج أقصى أداء ممكن عندما يثق تماما في السيارة.

ورغم الأداء القوي لسيارة الفريق، رفض وولف أي تلميحات بأن مرسيدس كانت تخفي سرعتها الحقيقية خلال الاختبارات الشتوية، وأكد أن مثل هذه الاستراتيجية غير واقعية، لأن الفرق لا تستطيع معرفة موقعها الحقيقي مقارنة بالمنافسين قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وكادت نتيجة التصفيات أن تتعرض للخطر في وقت سابق من اليوم بعد حادث كبير للسائق الإيطالي الشاب أنتونيللي، ما اضطر فريق براكلي إلى إعادة بناء السيارة بالكامل في وقت قياسي قبل انطلاق الحصة، وأشاد وولف بالميكانيكيين الذين نجحوا في إعادة تجهيز السيارة تحت ضغط هائل.

وأشار إلى أن السيارة كانت مفككة بالكامل تقريبا قبل ساعات قليلة من التصفيات، لكنه بفضل توقف الجلسة بعد حادث Max Verstappen حصل الفريق على الوقت الإضافي الذي احتاجه لإعادة تجميعها.

وفي ختام تصريحاته، حرص وولف على تهدئة التوقعات بشأن المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، مؤكدا أن أنتونيللي يمتلك سرعة كبيرة بالفعل، لكنه ما زال في بداية مسيرته مقارنة بزميله راسل صاحب الخبرة الأكبر في البطولة.