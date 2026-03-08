قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
إيطاليا تتخلّى عن ترامب .. و«ميلوني» تؤكد: روما ليست طرفًا في النزاع ولن نكون
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور

صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية توسيع حضورها في السواق السعودي، من خلال طرح طرازات جديدة تعتمد على تقنيات حديثة في منظومة الدفع والتجهيزات الداخلية، منها النسخة MG8 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

أبعاد وتصميم ام جي 8 موديل 2026

تعتمد إم جي 8 موديل 2026 على نسبة طول بلغت 4887 ملم، بينما يصل العرض إلى 1890 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1510 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2810 ملم، كما زُودت السيارة بعجلات من الألومنيوم يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة وفق الفئة، مع إضاءة LED.

محرك وأداء ام جي 8 موديل 2026

تعتمد إم جي 8 على نظام تشغيل هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تقليدي ومحرك كهربائي يعملان معًا، ويأتي محرك البنزين بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات مزود بشاحن توربيني، وترتبط منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية. 

كما تعتمد السيارة أيضًا على بطارية بسعة 21.4 كيلوواط ساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة إم جي 8 موديل 2026 تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7 ثوانٍ، ومعدل استهلاك وقود مرتفع الكفاءة يصل إلى نحو 30.1 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات إم جي 8

تضم المقصورة الداخلية لسيارة إم جي 8 2026 مجموعة من التقنيات، حيث تأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية يتراوح قياسها بين 10.25 و12.3 بوصة بحسب الفئة، كما زُودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، توفر إمكانية التحكم في عدد من وظائف السيارة بالإضافة إلى الاتصال بالأنظمة الترفيهية المختلفة.

ويعمل النظام الصوتي داخل السيارة عبر 6 سماعات موزعة في المقصورة، وتضم التجهيزات أيضًا عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، كما تتوفر داخل المقصورة منظومة تكييف هواء أوتوماتيكية مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

تجهيزات إم جي 8 للحماية 

تضم إم جي 8 موديل 2026 مجموعة من التجهيزات منها وسائد هوائية أمامية وجانبية إضافة إلى وسائد ستائرية في بعض الفئات، كما زُودت السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح الذي يساعد على تحسين أداء الفرامل.

وتعمل هذه الأنظمة بالتكامل مع نظام التحكم الإلكتروني في الثبات للحفاظ على توازن السيارة أثناء القيادة، وتتضمن تجهيزات السلامة أيضًا نظام التحكم في الجر الذي يقلل من انزلاق العجلات، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة الذكي، كما توفر السيارة كاميرا خلفية للمساعدة أثناء الركن، بينما تتوفر كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة في بعض الفئات.

سعر إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي

تتوفر سيارة إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من نحو 109,710 ريالات سعودية للفئة القياسية.

