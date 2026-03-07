قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السعودية| صور

هيونداي سوناتا موديل 2026
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي سوناتا واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية باختلاف أجيالها، وتعزز من تواجدها في السوق السعودي، عبر تصميم عصري من عائلة السيدان، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 104.154 ريال.

محرك هيونداي سوناتا موديل 2026

تعتمد هيونداي سوناتا موديل 2026 على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما زُودت بمحرك يعمل بالبنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر بتنفس طبيعي، ويستطيع هذا المحرك توليد قوة تصل إلى 194 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 246 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

هيونداي سوناتا موديل 2026

أبعاد وتصميم هيونداي سوناتا موديل 2026

تأتي سوناتا 2026 بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2840 ملم، ويصل الطول الإجمالي للسيارة إلى نحو 4.91 متر، وتتوفر السيارة بعجلات ألمنيوم بتصميمات مختلفة يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة وفق الفئة، كما زُودت الواجهة الأمامية بمصابيح تعمل بتقنية LED تشمل الإضاءة الرئيسية والنهارية، وتضم التجهيزات الخارجية أيضًا مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيًا.

هيونداي سوناتا موديل 2026 ووسائل الحماية 

تضم هيونداي سوناتا موديل 2026 مجموعة من أنظمة الأمان التي تختلف حسب الفئة، وتشمل التجهيزات وسائد هوائية يتراوح عددها بين اثنتين وست وسائد موزعة داخل المقصورة، كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات أمامية وخلفية للمساعدة أثناء الركن.

هيونداي سوناتا موديل 2026

وفي الفئات الأعلى تجهيزًا تتوفر كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة إلى جانب حساسات جانبية للركن، وتضم السيارة أنظمة المساعدة على القيادة مثبت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء.

هيونداي سوناتا موديل 2026

وتضم السيارة نظام المحافظة على المسار مع تحذير مغادرته، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي المدعوم بفرامل طوارئ تلقائية، وتتكامل هذه الأنظمة مع نظام الثبات الإلكتروني، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح.

هيونداي سوناتا موديل 2026

مقصورة وتجهيزات هيونداي سوناتا موديل 2026

تضم المقصورة الداخلية لسيارة هيونداي سوناتا 2026 مجموعة من التقنيات الحديثة، حيث تأتي بلوحة عدادات رقمية قياس 12 بوصة، تتضمن شاشة معلومات للسائق بحجم 4 بوصات تعرض بيانات القيادة الأساسية بوضوح.

وزُودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بالوصول إلى التطبيقات وخدمات الملاحة بسهولة، ويعمل النظام الصوتي عبر 6 سماعات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي سوناتا موديل 2026

وتشمل التجهيزات الداخلية إضاءة محيطية، إلى جانب مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيًا مع إمكانية حفظ وضعيات الجلوس للسائق، كما توفر المقاعد الأمامية وظائف التبريد والتدفئة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

تتوفر هيونداي سوناتا موديل 2026 في السعودية بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأساسية من نحو 104.154 ألف ريال سعودي، فيما ترتفع الأسعار في الفئات المتوسطة لتتراوح بين 115.654 ألف ريال و123.704 ألف ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتصل قيمتها إلى نحو 144.404 ألف ريال سعودي.

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
طريقة عمل ورقة اللحمة
نهال طايل
