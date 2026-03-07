أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت 2026 في السعودية| صور

تقدم علامة هيونداي الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من الاصدارات في السوق السعودي، أبرزها النسخة أكسنت موديل 2026، التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، حيث تقدم بسعر يتراوح بين 71.919 و90.894 ريال سعودي.

أبعاد هيونداي أكسنت 2026

تأتي سيارة هيونداي أكسنت بأبعاد خارجية ضمن فئة السيدان، ويبلغ طول السيارة 4,535 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,765 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,475 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، مع مقدمة ذات مصابيح حادة ونحيفة تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى جنوط ذات مظهر رياضي.

هيونداي أكسنت 2026

محرك هيونداي أكسنت 2026

تعتمد هيونداي أكسنت على محرك بنزين مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 115 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من ست سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يقارب 18.9 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات هيونداي أكسنت 2026

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات التقنية أبرزها شاشة عدادات بقياس 10 بوصات، وشاشة معلومات وترفيه لمسية بقياس 10.25 بوصة، كما تضم نظامًا صوتيًا، ومنافذ USB للشحن، ونظام ملاحة، وتتوفر فتحات تكييف خلفية، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف ومنفذ شحن أمامي من نوعUSB-C ، إلى جانب نظام إضاءة محيطية داخلية.

هيونداي أكسنت 2026

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، كما تأتي مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية وحساسات ركن خلفية.

وتشمل التجهيزات نظام البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام متابعة المسار، وتتوفر أيضًا وسائد هوائية، ونظام تثبيت السرعة، ونظام المساعدة عند المرتفعات، وإشارة التوقف الطارئ، بالإضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

هيونداي أكسنت 2026

أسعار السيارة هيونداي أكسنت 2026 في السعودية

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي من 71,919 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 75,944 ريال، أما الفئتان الثالثة والرابعة فتتراوح أسعارهما بين 82,844 و90,894 ريال سعودي بحسب مستوى التجهيزات.