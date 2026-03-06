بمظهر رياضي.. ماذا تقدم سمارت #5 الجديدة كليًا؟

تعد سيارة سمارت #5، من أحدث السيارات الرياضية المقدمة عالميًا، والتي تنتمي إلى الفئة الكهربائية، حيث تعمل عبر الطاقة النظيفة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم سمارت #5

تنتمي سمارت #5 الجديدة إلى فئة السيارات الرياضية، وتقدم بتصميم يعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.9 متر، ويبلغ طول السيارة نحو 4.70 متر، مع عرض يصل إلى 1.92 متر، بينما يتراوح الارتفاع بين 1.70 و1.83 متر بحسب الفئة.

سمارت #5

ويعتمد التصميم الخارجي على خطوط واضحة ذات مظهر عصري، مع مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED توفر إضاءة حديثة، كما تأتي مزودة بعجلات رياضية بتصميم عصري، إضافة إلى مقابض أبواب مخفية داخل الهيكل.

مقصورة سمارت #5

تقدم سمارت #5 بيئة قيادة تعتمد بشكل واضح على التقنيات الرقمية، حيث تضم شاشة مركزية مخصصة لنظام المعلومات والترفيه تتيح عرض الوسائط المختلفة وتشغيل التطبيقات الذكية، ويدعم النظام الاتصال مع الهواتف الذكية عبر منصتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

سمارت #5

وتضم المقصورة كذلك عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من أنظمة السيارة، كما تتوفر المقاعد بخاصية التعديل الكهربائي لتوفير وضعية جلوس السائق والركاب، مع مكيف هواء الكتروني، ونظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

تجهيزات سمارت #5

تزود السيارة بعدد من أنظمة السلامة وتقنيات مساعدة السائق، وتشمل هذه التجهيزات نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ الذي يعمل على تقليل احتمالات الاصطدام في المواقف المفاجئة، كما تضم السيارة مجموعة من الحساسات الأمامية والخلفية التي تساعد في عمليات الركن، وتتوفر أيضًا سمارت #5 بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وسبع وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة.

سمارت #5

سمارت #5 والأداء الفني

تعتمد سمارت #5 على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتتوفر بأكثر من خيار من حيث القوة والأداء، وتأتي النسخة الأساسية بنظام دفع خلفي يولد قوة تصل إلى 363 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 373 نيوتن متر.

أما الفئات الأعلى تجهيزًا فتأتي مزودة بنظام دفع رباعي يعتمد على محركين كهربائيين، وتصل القوة الإجمالية في هذه النسخ إلى نحو 646 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 710 نيوتن متر.

سمارت #5

وتختلف قدرات الأداء في سمارت #5 بحسب الفئة ونظام الدفع المستخدم، ويمكن لبعض النسخ التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.8 ثانية، بينما تستغرق النسخ الأخرى ما يصل إلى 6.5 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها.

وتعتمد السيارة على بطاريات بسعات مختلفة تتراوح بين 94 و100 كيلوواط ساعة، وهو ما يوفر مدى قيادة يتراوح تقريبًا بين 465 و590 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.