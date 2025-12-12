سمارت تقدم #6.. الأولى في عالم السيدان الهجينة| صور

تواصل سمارت تعزيز تواجدها في عالم السيارات بعد أن كشفت رسمياً عن أحدث طرازاتها Smart #6، في خطوة تمثل انتقالاً لافتاً للعلامة من فئة السيارات الصغيرة والكروس أوفر إلى أول ظهور لها في فئة السيدان المتوسطة بتقنيات متقدمة ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن.

سيارة Smart #6 ومنظومة هجينة متطورة

تحصل Smart #6 على نظام دفع هجين مطور من عائلة Geely Hybrid NordThor 2.0، يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 120 كيلوواط ومحرك كهربائي متصل بناقل سرعة DHT ثلاثي النسب.

سيارة Smart #6

وتبلغ القوة الإجمالية للنظام الهجين 320 كيلوواط، ما يعادل نحو 429 حصان، وهي أرقام تمنح السيارة قدرة تسارع واستجابة تتجاوز ما هو متعارف عليه في فئة السيدان الهجينة، ويأتي هذا الدمج بين المحركين بهدف توفير أداء قوي مع الحفاظ على استهلاك منخفض للطاقة في الوقت ذاته.

بطارية Smart #6 بمدى قيادة استثنائي

تستند السيارة إلى بطارية تعمل بتقنية LFP، وهي من الأنظمة المعروفة بكفاءتها وقدرتها العالية على تحمل دورات الشحن الطويلة، وتوفر Smart #6 مدى كهربائياً خالصاً يصل إلى 285 كيلومتراً، بينما يرتفع المدى الإجمالي عند استخدام الوقود والكهرباء معاً ليصل إلى 1810 كيلومترات، وهو رقم بارز ضمن فئة المركبات الهجينة القابلة للشحن، أما استهلاك الوقود عند نفاد الشحنة فيبلغ حوالي 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيارة Smart #6

أبعاد وتصميم Smart #6

تحمل Smart #6 أبعاداً خارجية مناسبة إذ يتراوح وزنها بين 1990 و2099 كيلوجرام حسب التجهيزات، بينما يبلغ طولها 4906 ملم وعرضها 1922 ملم وارتفاعها 1508 ملم، كما تأتي بقاعدة عجلات طويلة تمتد إلى 2926 ملم، وهو ما ينعكس على اتساع المساحة الداخلية وثبات السيارة عند السرعات العالية، وتمنح هذه المقاييس السيارة حضوراً أقرب لطرازات السيدان الفاخرة.

وعلى صعيد التصميم، تعتمد السيارة أبواباً بمقابض مخفية لتحسين الانسيابية ومنح شكل أكثر حداثة، إضافة إلى جنوط رياضية بتصميم هندسي معاصر، ومصابيح أمامية هجومية الشكل تعزز شخصية السيارة.

سيارة Smart #6

كما تضم حساسات أمامية وخلفية للركن، وكاميرا مخصصة للمساعدة على الاصطفاف، إلى جانب رادار علوي لتحسين قدرات الرصد في محيط السيارة، ويتكامل التصميم مع شريط ضوئي ممتد عبر الواجهة الأمامية يمنح Smart #6 هوية بصرية مميزة تتماشى مع أحدث توجهات العلامة.