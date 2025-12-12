قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سمارت تقدم #6.. الأولى في عالم السيدان الهجينة| صور

سيارة Smart #6 
سيارة Smart #6 

تواصل سمارت تعزيز تواجدها في عالم السيارات بعد أن كشفت رسمياً عن أحدث طرازاتها Smart #6، في خطوة تمثل انتقالاً لافتاً للعلامة من فئة السيارات الصغيرة والكروس أوفر إلى أول ظهور لها في فئة السيدان المتوسطة بتقنيات متقدمة ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن.

سيارة Smart #6 ومنظومة هجينة متطورة 

تحصل Smart #6 على نظام دفع هجين مطور من عائلة Geely Hybrid NordThor 2.0، يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 120 كيلوواط ومحرك كهربائي متصل بناقل سرعة DHT ثلاثي النسب.

سيارة Smart #6 

وتبلغ القوة الإجمالية للنظام الهجين 320 كيلوواط، ما يعادل نحو 429 حصان، وهي أرقام تمنح السيارة قدرة تسارع واستجابة تتجاوز ما هو متعارف عليه في فئة السيدان الهجينة، ويأتي هذا الدمج بين المحركين بهدف توفير أداء قوي مع الحفاظ على استهلاك منخفض للطاقة في الوقت ذاته.

بطارية Smart #6 بمدى قيادة استثنائي

تستند السيارة إلى بطارية تعمل بتقنية LFP، وهي من الأنظمة المعروفة بكفاءتها وقدرتها العالية على تحمل دورات الشحن الطويلة، وتوفر Smart #6 مدى كهربائياً خالصاً يصل إلى 285 كيلومتراً، بينما يرتفع المدى الإجمالي عند استخدام الوقود والكهرباء معاً ليصل إلى 1810 كيلومترات، وهو رقم بارز ضمن فئة المركبات الهجينة القابلة للشحن، أما استهلاك الوقود عند نفاد الشحنة فيبلغ حوالي 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيارة Smart #6 

أبعاد وتصميم Smart #6

تحمل Smart #6 أبعاداً خارجية مناسبة إذ يتراوح وزنها بين 1990 و2099 كيلوجرام حسب التجهيزات، بينما يبلغ طولها 4906 ملم وعرضها 1922 ملم وارتفاعها 1508 ملم، كما تأتي بقاعدة عجلات طويلة تمتد إلى 2926 ملم، وهو ما ينعكس على اتساع المساحة الداخلية وثبات السيارة عند السرعات العالية، وتمنح هذه المقاييس السيارة حضوراً أقرب لطرازات السيدان الفاخرة.

وعلى صعيد التصميم، تعتمد السيارة أبواباً بمقابض مخفية لتحسين الانسيابية ومنح شكل أكثر حداثة، إضافة إلى جنوط رياضية بتصميم هندسي معاصر، ومصابيح أمامية هجومية الشكل تعزز شخصية السيارة. 

سيارة Smart #6 

كما تضم حساسات أمامية وخلفية للركن، وكاميرا مخصصة للمساعدة على الاصطفاف، إلى جانب رادار علوي لتحسين قدرات الرصد في محيط السيارة، ويتكامل التصميم مع شريط ضوئي ممتد عبر الواجهة الأمامية يمنح Smart #6 هوية بصرية مميزة تتماشى مع أحدث توجهات العلامة.

سمارت Smart 6 سيارة  Smart 6 السيارة  Smart 6 سمارت  Smart 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

منتخب مصر للمحليين

رغم الخروج المهين عربيا.. منتخب مصر يتعرض لعقوبات مالية| تفاصيل

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

ترشيحاتنا

التجديف

بطلة تجديف نادي المعادي تتوج بالذهب في سباق Alpha X بالمتحف المصري الكبير

روما وسيلتك

روما يكتسح سيلتك بثلاثية نظيفة ويواصل التقدم في الدوري الأوروبي

ايمن يونس

أيمن يونس عن أزمة صلاح: أتمني تنتهي قريبا والكلاب المسعورة تسكت

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد