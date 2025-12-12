بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تطورات الأزمة مع اللاعب محمود بنتايك.

وقال سليمان، فى تصريحات تليفزيونية: “لازم نفصل الأمور الشخصية عن العملية ولكن بنتايك إنسان محترم ومؤدب، اللى شوفته فيه مشفتوش فى شباب كتير”.

وتابع: "ان شاء الله بنتايك، باقى فى الزمالك، الأمور بتتحل وبيدفعوله فلوسه".

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن البرازيلي خوان بيزيرا، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا، الجناح الأيسر، والفلسطينيان عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وطلب الرباعي من مسئولي الزمالك صرف مستحقاتهم في الفترة الحالية حتى لا يضطروا للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكان المغربي محمود بنتايج قد قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.