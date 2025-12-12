الدرديري يوجة رساله دعم لـ محمود بن تايج

وجة الإعلامي عمرو الدرديري رسالة دعم لنجم الزمالك محمود بن تايج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب الدرديري:لاعبنا محمود بن تايج هو الاعب الوحيد من الزمالك المستمر فى بطولة كأس العرب .. كل الدعم و إن شاء الله تكسب البطولة .

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن استعداداته للقاء المقرر يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الفريق قد تعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.