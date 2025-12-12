قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حمدي يحسم مستقبله مع الزمالك ويستعد لرحيله بعد الموسم الحالي

أحمد حمدي
أحمد حمدي
منتصر الرفاعي

حسم نجم وسط فريق الزمالك أحمد حمدي، موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، حيث قرر الرحيل مجاناً عقب نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد أن افتتح الفريق الأبيض البطولة بالتعادل 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف مصدر مقرب من النادي أن أحمد حمدي تلقى عدة عروض من أندية في الدوري المصري، لكنه يفضل انتظار نهاية عقده بدلاً من الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويذكر أن أحمد حمدي، البالغ 27 عاماً، انضم للزمالك في يناير 2024 بعد انتهاء عقده مع مونتريال الكندي، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023 – 2024، حيث سجل هدف الفوز في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي.

وعانى اللاعب من إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مايو 2024، أبعدته عن المباريات لفترة طويلة وأثر على جاهزيته الفنية.

أحمد حمدي الزمالك كأس عاصمة مصر حرس الحدود

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

الاهلي

الأهلي يعاني من الغيابات امام إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر

الزمالك

الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب ميت عقبة لتخفيف الأعباء المالية

محمد صلاح

تصريحات سلوت بشأن محمد صلاح حديث الصحف العالمية

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

