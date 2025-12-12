محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل رأس السنة في الأردن 31 ديسمبر

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة نانسي عجرم، في العاصمة الأردنية عمان، يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

يقام حفل محمد حماقي، ونانسي عجرم، في الأردن في أحد الفنادق الكبرى هناك مع عشاء فاخر، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن بدء الحجز للحفل.

بوستر حفل محمد حماقي ونانسي عجرم

أغاني محمد حماقي

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد يحيى عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيى صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إن شاء الله تسمعوا أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

ألبوم نانسي عجرم

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها أول أمس الخميس.

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد.

أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.