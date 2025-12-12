سعر الذهب في الصاغة خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر مع منتصف تداولات مساء اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025؛ دون تغيير يذكر.

الذهب لا يتحرك

مع انتصاف التعاملات داخل محلات الصاغة؛ تشهد الأعيرة الذهبية المختلفة حالة من الهدوء، رغم صعوده مطلع التعاملات المسائية بصورة متباطئة.

ماذا حدث للذهب في أسبوع

تعرض الذهب خلال الأسابيع الماضية لهزات متتالية، حيث فقد ما يقارب الـ 550 جنيها من قيمته في المتوسط، منها 75 جنيه على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5670 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم نحو 6571 جنيها للبيع و 6600 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيها للبيع و5775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية لنحو 4928 جنيها للبيع و 4950 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3833 جنيها للبيع و 3850 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4343 دولارا للبيع و 4344 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.2 ألف جنيه للشراء.

تأثير قرار الفيدرالي على الذهب والأسواق

في اجتماعه الأخير، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% – 3.75%، في خطوة كانت مُسعَّرة بالكامل في الأسواق.

وجاء القرار؛ نتيجة تصويت 9 أعضاء مقابل 3، حيث دعا عضو المجلس “ستيفن ميران” إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما فضل كل من “جولسبي” و"شميد"، الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في أكبر انقسام منذ عام 1988.

ومثَّل هذا الانقسام يعكس حالة من التردد تجاه وتيرة الاقتصاد، وهذا بدوره يزيد من أهمية الذهب كأصل مستقر في ظل بيئة اقتصادية غير متوقعة.