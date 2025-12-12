قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات
الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا تأشيرة "البطاقة الذهبية"، وهي مسار هجرة جديد يسمح للأجانب بدفع مليون دولار لتسريع إجراءات طلب التأشيرة، أو للشركات بدفع مليوني دولار لرعاية عامل أجنبي ترغب في استقدامه إلى الولايات المتحدة.

بطاقة ترامب الذهبية

وقال ترامب خلال اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض: "بكل حماس، لي وللبلاد، أطلقنا للتو "بطاقة ترامب الذهبية"، بحسب ما أفادته به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تم إطلاق موقع التأشيرة الإلكتروني، trumpcard.gov، بعد ظهر الأربعاء، ويتضمن رابطًا لطلب التأشيرة الرسمي، واعدًا بـ"الحصول على الإقامة الأمريكية في وقت قياسي".

وينص الموقع الرسمي على: "مقابل رسوم معالجة وزارة الأمن الداخلي البالغة 15 ألف دولار، وبعد الموافقة الأمنية، مساهمة قدرها مليون دولار، احصل على الإقامة الأمريكية في وقت قياسي مع بطاقة ترامب الذهبية".

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن البرنامج سيضمن "استقطاب أفضل الكفاءات؛ فهم قادرون اقتصاديًا على دفع عجلة اقتصادنا".

كما وصفه بأنه نسخة "أكثر فعالية" من البطاقة الخضراء، التي تتيح للمهاجرين الإقامة والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

كيف تحصل على بطاقة ترامب الذهبية" ؟

بحسب الموقع الإلكتروني، تستغرق الإجراءات "أسابيع" بعد تقديم الطلب، وتشمل مقابلة شخصية. وقد تُفرض رسوم إضافية على وزارة الخارجية الأمريكية "بحسب حالة المتقدم".

ويشير الموقع إلى أنه "يتعين على المتقدم حضور مقابلة للحصول على التأشيرة وتقديم أي مستندات إضافية في الوقت المحدد".

ويوضح الموقع أن المتقدم الناجح سيحصل على الإقامة الدائمة القانونية بموجب تأشيرة EB-1 أو EB-2، وهي تأشيرات عمل تُمنح للأفراد ذوي القدرات "الاستثنائية" أو "المتميزة".

بطاقة ترامب الذهبية بطاقة ترامب البطاقة الذهبية الرئيس الأمريكي دفع مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

اضرار ارتداء الشراب أثناء النوم

يعرض حياتك للخطر.. تحذير من ارتداء الشراب أثناء النوم

صلاح وسلوت

رفض الاعتذار.. ماذا دار بين محمد صلاح وسلوت في الاجتماع السري؟

ترشيحاتنا

سرقة أكثر من 600 قطعة أثرية

آخرها اللوفر وبريستول.. عمليات سطو هزت متاحف العالم لن يناسها التاريخ

رونالدو

قصر بـ 29 مليون دولار.. أضخم مقر إقامة في تاريخ البرتغال لهذا اللاعب

تسونامي

المصائب لا تأتي فرادى.. زلازل وتسونامي يضرب اليابان من جديد| إيه الحكاية؟

بالصور

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ماذا يحدث لجسمك عند إهمال غسل الأسنان يوميا؟.. مخاطر صادمة

أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد