بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا تأشيرة "البطاقة الذهبية"، وهي مسار هجرة جديد يسمح للأجانب بدفع مليون دولار لتسريع إجراءات طلب التأشيرة، أو للشركات بدفع مليوني دولار لرعاية عامل أجنبي ترغب في استقدامه إلى الولايات المتحدة.

بطاقة ترامب الذهبية

وقال ترامب خلال اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض: "بكل حماس، لي وللبلاد، أطلقنا للتو "بطاقة ترامب الذهبية"، بحسب ما أفادته به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تم إطلاق موقع التأشيرة الإلكتروني، trumpcard.gov، بعد ظهر الأربعاء، ويتضمن رابطًا لطلب التأشيرة الرسمي، واعدًا بـ"الحصول على الإقامة الأمريكية في وقت قياسي".

وينص الموقع الرسمي على: "مقابل رسوم معالجة وزارة الأمن الداخلي البالغة 15 ألف دولار، وبعد الموافقة الأمنية، مساهمة قدرها مليون دولار، احصل على الإقامة الأمريكية في وقت قياسي مع بطاقة ترامب الذهبية".

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن البرنامج سيضمن "استقطاب أفضل الكفاءات؛ فهم قادرون اقتصاديًا على دفع عجلة اقتصادنا".

كما وصفه بأنه نسخة "أكثر فعالية" من البطاقة الخضراء، التي تتيح للمهاجرين الإقامة والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

كيف تحصل على بطاقة ترامب الذهبية" ؟

بحسب الموقع الإلكتروني، تستغرق الإجراءات "أسابيع" بعد تقديم الطلب، وتشمل مقابلة شخصية. وقد تُفرض رسوم إضافية على وزارة الخارجية الأمريكية "بحسب حالة المتقدم".

ويشير الموقع إلى أنه "يتعين على المتقدم حضور مقابلة للحصول على التأشيرة وتقديم أي مستندات إضافية في الوقت المحدد".

ويوضح الموقع أن المتقدم الناجح سيحصل على الإقامة الدائمة القانونية بموجب تأشيرة EB-1 أو EB-2، وهي تأشيرات عمل تُمنح للأفراد ذوي القدرات "الاستثنائية" أو "المتميزة".