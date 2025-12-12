253 وحدة جديدة..كيفية التقديم على شقق الإسكان التعاوني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة ضمن شقق الإسكان التعاوني، لتوفير فرص سكنية مميزة للراغبين من سكان محافظات القاهرة الكبرى والسويس.

ويأتي الطرح الجديد ضمن خطة الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار ومساحات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات المطروحة 253 وحدة.

التفاصيل والمناطق المطروحة

أوضحت الوزارة أن الوحدات الجديدة تتنوع في المساحات والأسعار لتتيح للمواطنين اختيار الوحدة المناسبة وفق ميزانيتهم.

وتتوزع الوحدات على عدة مشاريع، من بينها:

لؤلؤة القاهرة الجديدة

لؤلؤة أكتوبر

لؤلؤة مدينة بدر

العاشر من رمضان (مجاورات 60 و62 و64)

لؤلؤة العاشر من رمضان

15 مايو (مجاورة 31)

عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس

موعد التقديم وآلية الحصول على الوحدات

حددت وزارة الإسكان آخر موعد للتقديم يوم الاثنين المقبل الموافق 15-12-2025، على أن يتم التقديم مباشرة داخل مقر هيئة الإسكان التعاوني بالقاهرة وبمحافظة السويس.

كما يتم توفير كراسات الشروط داخل مقر الهيئة، والتي تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات، بما في ذلك الأسعار والمساحات والموقع لكل مشروع.

القرعة العلنية ونظام التخصيص المباشر

أكدت الوزارة أن موعد إجراء القرعة العلنية للمتقدمين سيكون بعد إغلاق باب التقديم يوم الاثنين، وذلك داخل مقر هيئة الإسكان التعاوني بمدينة نصر.

وأضافت الوزارة أن هناك فرصة للراغبين بالحصول على الوحدات بنظام التخصيص المباشر دون انتظار القرعة، في حال تم سداد سعر الوحدة كاملًا دفعة واحدة، دون أي أقساط.

فرصة للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب

يعد الطرح الجديد ضمن شقق الإسكان التعاوني فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على وحدات سكنية فاخرة ومتنوعة المساحات بأسعار مدروسة، مع إمكانية الاختيار بين عدة مواقع استراتيجية في القاهرة الكبرى ومحافظة السويس، بما يسهم في توفير خيارات متعددة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.