مهاجم محترف بكوريا .. الأهلي يفاوض ثنائي محترف بديلا عن نجم الأردن

قررت إدارة النادي الأهلي البحث عن بدائل في مركز الهجوم عقب إصابة صفقة المارد الأحمر يزن النعيمات نجم منتخب الأردن بقطع في الرباط الصليبي فى مباراة منتخب بلاده أمام العراق.

وأفادت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء بالتنسيق مع لجنة التخطيط عادت مجددا لفكرة التفاوض مع علي علوان من أجل التعاقد معه، بالإضافة إلى دراسة التعاقد مع مهاجم سوون الكوري الجنوبي بابلو الصباغ لاتخاذ الخيار الأنسب للفريق في يناير المقبل.

كان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أعلن التشخيص النهائي لإصابة يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن الأول، والفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

وأكد الاتحاد الأردني في بيان رسمي منذ قليل، أن إصابة يزن النعيمات عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد الخضوع لأكثر من اشعة منذ قليل.