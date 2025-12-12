إنبي يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بالشوط الأول ببطولة كأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي إنبي والنادي الأهلي وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق البترولي بهدف نظيف، على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل محمد حمدي هدف إنبي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء سددها على طريقة بانينكا.

تشكيل الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام إنبي مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي ضد إنبي:

- حراسة المرمى: محمد سيحا

- الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

- الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، اليو ديانج

- الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

بدأت البطولة موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.