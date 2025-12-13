منتخب مصر يواجه الهند في نصف نهائي كأس العالم للإسكواش

يلتقي المنتخب الوطني لشباب الاسكواش، صباح اليوم السبت، مع الهند، في نصف نهائي بطولة كأس العالم، التى تقام فى تشيناى بالهند، خلال الفترة بين 9 إلى 14 ديسمبر الجارى.

وكان المنتخب الوطني تغلب في ربع النهائي على المنتخب الأسترالي بنتيجة 3-0، وتأهل الفراعنة فى صدارة مجموعتهم بعد الفوز على الإيراني بنتيجة 4-0، في ضربة البداية، ثم الفوز على اليابان بنتيجة 3-1.

قائمة المنتخب الوطني للاسكواش

وتضم قائمة المنتخب الوطني للاسكواش كلا من: إبراهيم القباني، آدم حول، نور هيكل، ناردين جرس. وتضم مجموعة الفراعنة في كأس العالم للاسكواش ثلاث منتخبات وهم: مصر ـ إيران ـ اليابان.

وشهدت نسخة 2023 تطبيق عدد من القواعد المبتكرة مثل تحديد عدد النقاط فى كل شوط إلى سبع نقاط، مع نقطة حاسمة مفاجئة عند التعادل 6-6، وهى القواعد التى ستُطبّق أيضًا هذا العام، بعد أن لاقت إعجاب الجماهير بفضل سرعة اللعب والتوازن بين الجنسين.