نادي سموحة يستقبل بطلة العالم في الإسكواش نور الشربيني

استقبل نادي سموحة اليوم البطلة العالمية نور الشربيني، بطلة العالم في الإسكواش، في زيارة مميزة لقطاع الإسكواش.

وتُعد نور الشربيني واحدة من أهم نجمات الرياضة المصرية والعالمية، بدأت مسيرتها الرياضية من داخل نادي سموحة، الذي كان المحطة الأولى في رحلتها نحو العالمية واعتلاء منصات التتويج الدولية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به لكل لاعبة تسعى للنجاح.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة.

وخلال الزيارة، التقت البطلة العالمية بلاعبات الإسكواش في مختلف المراحل، وقدمت لهن كلمات دعم وتحفيز باعتبارها قدوة وصاحبة مسيرة ملهمة للأجيال الجديدة، كما حرصت اللاعبات على الترحيب بها والتقاط الصور التذكارية معها تقديرًا لإنجازاتها الكبيرة.

وشهد اللقاء لحظات مميزة، حيث ظهرت اللاعبات بميدالياتهن وتم تكريمهن داخل الملعب في حضور نور الشربيني، في مشهد يعكس دعم النادي المستمر للعبة وتشجيعه للجيل الصاعد على مواصلة التألق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام نادي سموحة بتعزيز الروح الرياضية، وربط نجماته اللاتي انطلقن من النادي باللاعبات الصغيرات، لترسيخ قيم الإصرار والطموح داخل قطاع الإسكواش.