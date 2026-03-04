سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك .. شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 ارتفاعًا خلال التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، مقارنة بآخر تحديث مسجل، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية وتأثيرها المباشر على الأسعار والمعاملات التجارية.

ويأتي تحرك سعر الدولار في إطار التغيرات اليومية التي يشهدها سوق الصرف، حيث سجلت غالبية البنوك زيادات طفيفة في أسعار الشراء والبيع خلال بداية تعاملات اليوم، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال صباح تعاملات الأربعاء نحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع، وهو من بين الأسعار التي تعكس التحرك الصعودي المسجل في مستهل التعاملات داخل البنوك الحكومية الكبرى.

ويعد البنك الأهلي المصري من أكثر البنوك التي تشهد إقبالًا على متابعة أسعار الصرف، نظرًا لحجم تعاملاته وانتشاره الجغرافي الواسع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال صباح تعاملات الأربعاء نحو 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع، ليأتي بذلك ضمن أعلى مستويات السعر المسجلة في عدد من البنوك مع بداية اليوم.

ويعكس هذا السعر زيادة مقارنة بآخر تحديث سابق، في ظل تحركات طفيفة يشهدها السوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال صباح تعاملات الأربعاء إلى 50.04 جنيه للشراء و50.14 جنيه للبيع، مسجلًا مستوى قريبًا من متوسط الأسعار المعلنة في باقي البنوك.

كما بلغ سعر الدولار داخل المصرف المتحد نحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، متماشيًا مع الأسعار السائدة في عدد من البنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس خلال صباح تعاملات الأربعاء نحو 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، ليعكس تقاربًا في مستويات التسعير بين عدد من البنوك الخاصة.

سعر الدولار في بنك البركة وبنك فيصل

بلغ سعر الدولار داخل بنك البركة مصر خلال صباح تعاملات الأربعاء نحو 50.00 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع، مسجلًا أحد أقل أسعار الشراء مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

فيما وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري إلى نحو 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع، ضمن نطاق الأسعار المتوسطة في السوق المصرفي اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني مصر خلال صباح تعاملات الأربعاء نحو 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أقل سعر شراء بين البنوك المذكورة في تعاملات اليوم.

ويعكس هذا التفاوت الطفيف بين البنوك آليات العرض والطلب داخل كل بنك، إضافة إلى سياسات التسعير المتبعة وفقًا لحجم التعاملات والسيولة المتاحة.

تحركات سعر الدولار اليوم في مصر

تشير الأسعار المعلنة صباح الأربعاء 4 مارس 2026 إلى ارتفاع نسبي في سعر الدولار داخل البنوك مقارنة بآخر تحديث، مع تقارب واضح في مستويات الشراء والبيع بين مختلف المؤسسات المصرفية.

وتتراوح أسعار الشراء بين 49.95 جنيه و50.10 جنيه، فيما تتراوح أسعار البيع بين 50.05 جنيه و50.20 جنيه، ما يعكس نطاقًا سعريًا محدودًا نسبيًا في مستهل التعاملات.

ويواصل المواطنون والمستثمرون متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة، نظرًا لأثره المباشر على أسعار السلع المستوردة وحركة التجارة، إضافة إلى تأثيره على قرارات الادخار والاستثمار.