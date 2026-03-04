النني يحسم الجدل بشأن طلاق زوجته التانية

رد محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، على الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بشأن طلاقه من زوجته الثانية حنان.

وكتب محمد النني عبر حسابه الرسمي عبر أنستجرام: "بعد إذنكم، أتمنى ألا يتحدث أحد عن زوجتي وأم ابني ولا عن ابني، أنا فخور بها وفخور بابني جدًا، ولم يحدث أي طلاق بيننا.

وتابع : ياريت يا جماعة كفاية كلام، وكل واحد أو واحدة يخليه في حياته ويتركه من حياة الناس".

كان محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، قد أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة تصرفات مفاجئة بينه وبين زوجته الثانية المغربية، حنان، ما أثار تساؤلات حول إمكانية وجود خلافات أو حتى انفصال بين الطرفين.

تُعرف حنان المغربية بأنها بلوجر وتملك متجرًا إلكترونيًا لبيع القفطان المغربي، وتستخدم حسابها على إنستجرام للإعلان عن منتجاتها، إلا أن معظم منشوراتها كانت تركزت على الحالة الرومانسية التي تربطها بالنني.

بدأت التفاصيل تتصاعد بعدما قام النني بشكل غير متوقع بإلغاء متابعته لزوجته المغربية على حسابه بـ«إنستجرام»، في خطوة لم تمر مرور الكرام لدى المتابعين، بل أثارت الكثير من التكهنات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين.

وفي المقابل، قامت حنان بإلغاء متابعتها له أيضًا من حسابها، بالإضافة إلى حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعهما معًا من صفحتها، وهو ما زاد من حالة الجدل التي انتشرت بقوة عبر المنصات الرقمية.

هذا التحرّك المفاجئ على السوشيال ميديا دفع جماهير كرة القدم ورواد التواصل إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذه الخطوات، وهل هي مجرد خلاف عابر أم دليل على توتر العلاقات الزوجية بينهما، بل وصل البعض إلى الحديث عن احتمال انفصالهما رسميًا.

هل انفصل النني عن زوجته الثانية؟

يرجح بعض المتابعين أن ما يحدث هو مؤشر على وجود أزمة أو توتر داخلي غير معلن عنه، بينما يرى آخرون أن مثل هذه الخطوات على مواقع التواصل لا يمكن اعتبارها دليلاً قطعيًا على وقوع انفصال حقيقي.

اللافت أن الطرفين لم يصدر عنهما حتى الآن أي تعليق رسمي أو توضيح صريح بشأن ما يجري، سواء من جانب النني أو من جانب زوجته المغربية، مما أبقى الموقف مفتوحًا أمام الكثير من التكهنات والتفسيرات المختلفة.

بعض المتابعين أعربوا عن احترامهم للحياة الخاصة للنجم المصري، مؤكدين أن ما يحدث لا ينبغي أن يكون موضوعًا للنقاش العام، في حين أن آخرين يرون أن المشاهير يضعون أنفسهم في دائرة الضوء، فينعكس كل ما يفعلونه على ساحة الرأي العام.