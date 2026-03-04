ليفربول يستفيد من عقوبات جالطة سراي قبل مواجهتي دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تلقى نادي ليفربول دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة جالطة سراي المرتقبة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النادي التركي بسبب أحداث شغب جماهيرية.

ويستعد ليفربول لملاقاة جالطة سراي خارج ملعبه يوم الثلاثاء 10 مارس، قبل لقاء الإياب على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 18 مارس.

وجاء القرار عقب سوء سلوك جماهير جالطة سراي خلال مواجهتهم ضد يوفنتوس في ذهاب دور الـ16، حيث قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف يورو على النادي التركي.

إضافة إلى الغرامة المالية، تقرر منع جماهير جالطة سراي من حضور مباراة الإياب خارج ملعبهم أمام ليفربول، وهو ما يمنح الفريق الإنجليزي أفضلية معنوية قبل المباراة الحاسمة.

وأصدر النادي التركي بيانًا رسميًا أكد فيه: "نظراً للأحداث التي وقعت بين المشجعين خلال مباراتنا ضد يوفنتوس، قررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف يورو ومنع حضور الجماهير في المباراة القادمة خارج ملعبنا".

وأشار البيان إلى أن النادي سيقدم استئنافًا للقرار أمام هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي، مع توجيه إشعار لجماهيره بهذا الشأن.

وتُعد هذه العقوبات بمثابة فرصة لليفربول لتعزيز موقفه قبل مواجهة الإياب على أرضه، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التفوق في المنافسة على التأهل إلى ربع النهائي.