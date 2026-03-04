قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا

قبالة سواحل سريالانكا
قبالة سواحل سريالانكا
محمد على

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الأربعاء إن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

كان وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث قد صرح في وقت سابق أمام البرلمان بأن 180 شخصاً كانوا على متن السفينة الإيرانية، التي حددها بأنها سفينة "آيريس دينا".

تم إدراج سفينة تدعى IRINS Dena ضمن المشاركين في تدريب بحري أقيم في خليج البنجال في الفترة من 18 إلى 25 فبراير.

صرح المتحدث باسم البحرية السريلانكية، القائد بوديكا سامباث، بأنه تم انتشال جثث من البحر في منطقة الحادث. 


وأنقذت البحرية السريلانكية 32 شخصاً، ويتلقون العلاج حالياً في مستشفى بمدينة جالي الساحلية الجنوبية.

وقال إن البحرية تلقت نداء استغاثة من سفينة إيرانية وأبلغت القوات الجوية السريلانكية، وقام كلاهما بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.

ذكر سامباث إن قوارب الإنقاذ التي وصلت إلى الموقع لم ترَ السفينة ولم تلاحظ سوى بقعة زيت، مضيفاً أن الحادث وقع خارج المياه السريلانكية لكن كولومبو لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم.

وقال إن القوات السريلانكية كانت تركز على إنقاذ الأرواح على متن السفينة الإيرانية وستقوم بالتحقيق في سبب الحادث لاحقاً.

وأضاف أن القوات السريلانكية لم ترصد أيضاً أي سفينة أو طائرة أخرى في منطقة الحادث.

وقال سامباث: "نأمل أن نتمكن من إنقاذ المزيد من الأشخاص وسنواصل (العمليات) حتى نتأكد من ذلك".

تتبع إطارات السيارات
اورمان الشرقية
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
