15 سوقًا تستحوذ على 59% من صادرات الغذاء المصرية بقيمة 4 مليارات دولار

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر 15 سوقًا مستقبلة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 59% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2025، بقيمة بلغت 4 مليارات دولار، من إجمالي صادرات سجلت نحو 6.8 مليارات دولار.



وأوضح المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تنوع القاعدة التصديرية للصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق متعددة في مناطق جغرافية مختلفة، بما يدعم استدامة نمو الصادرات غير البترولية ويعزز مكانة المنتجات الغذائية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار المجلس إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة صادرات بلغت 563 مليون دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 438 مليون دولار وبنسبة 6%، ثم السودان بقيمة 344 مليون دولار بحصة بلغت 5%.

وأضاف أن ليبيا احتلت المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 299 مليون دولار وبحصة 4.4%، تلتها الأردن بقيمة 287 مليون دولار تمثل 4.2% من الإجمالي، ثم الجزائر بقيمة 244 مليون دولار وبنسبة 3.6%.

وأوضح المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة سجلت 237 مليون دولار بحصة 3.5%، تلتها العراق بقيمة 236 مليون دولار بالنسبة نفسها، بينما بلغت صادرات القطاع إلى هولندا نحو 232 مليون دولار تمثل 3.4% من الإجمالي.

كما سجلت الصادرات إلى فلسطين نحو 205 ملايين دولار بحصة 3%، وإلى لبنان 201 مليون دولار بالنسبة ذاتها، فيما بلغت الصادرات إلى المغرب 192 مليون دولار، وإلى إيطاليا 191 مليون دولار، بحصة 2.8% لكل منهما.

ولفت المجلس إلى أن ألمانيا استوردت منتجات غذائية مصرية بقيمة 181 مليون دولار تمثل 2.7% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت الصادرات إلى اليمن نحو 178 مليون دولار بنسبة 2.6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تعكس قوة وتنوع الأسواق التصديرية للقطاع، وتدعم خطط التوسع في أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية عالميًا وتعظيم العائد من الصادرات.