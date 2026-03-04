قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
اقتصاد

هدوء في سوق مواد البناء وتراجع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار مواد البناء في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، خاصة في أسعار الحديد والأسمنت، وسط حالة من الهدوء النسبي داخل السوق المحلية وتباطؤ حركة البيع والشراء، بالتزامن مع موسم شهر رمضان.

ويعكس هذا الانخفاض المحدود تراجع أسعار “أرض المصنع” لدى عدد من كبرى الشركات المنتجة، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، في وقت يترقب فيه المتعاملون تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن الحديد الاستثماري: 35939.05 جنيه، بتراجع 299.42 جنيه.
  • سعر طن حديد عز: 37838.59 جنيه، بانخفاض 31.01 جنيه.

تصنيف الفئات السعرية في السوق

  • الفئة العليا (مثل عطية وبشاي): تصل إلى 38,500 جنيه للطن.
  • الفئة المتوسطة (المصريين – العتال – المعادي): نحو 38,000 جنيه للطن.
  • الفئة الاقتصادية (الكومي – العشري): تبدأ من 36,000 جنيه للطن.
  • مصانع الدرفلة: تبدأ من 42,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

  • الأسمنت الرمادي: 3969.64 جنيه للطن، بتراجع 48.14 جنيه.
  • أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.
  • أسمنت السويس وحلوان: بين 3,450 و3,460 جنيهًا للطن.
  • الأنواع الاقتصادية (الفهد – المعلم): تبدأ من 3,340 جنيهًا للطن.

يشار إلى أن جميع الأسعار المذكورة هي أسعار “أرض المصنع”، وعند الشراء من التجار أو الموزعين يُضاف ما بين 500 إلى 1000 جنيه للطن، لتغطية تكاليف النقل وهامش ربح التاجر.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب داخل السوق، مع توقعات باستمرار الهدوء النسبي خلال الفترة الحالية، خاصة مع تباطؤ وتيرة المشروعات الخاصة خلال شهر رمضان، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات الطلب.

