قفزة جديدة في سعر الدولار.. يكسر حاجز الـ50 جنيهًا في البنوك ويقترب من ال 51 جنيهاً

واصل سعر الدولار ارتفاعه القوي خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، ليسجل قفزة جديدة ويكسر حاجز الـ50 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية، مقتربًا من مستوى ال 51 جنيهًا، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الخامس على التوالي.

والعملة الأمريكية تتحرك بوتيرة سريعة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات والأيام المقبلة، خاصة مع تصاعد التوترات العالمية وزيادة الضغوط على الأسواق.

ويتخوف متعاملون من أن يفاجئ الدولار السوق بمستويات جديدة، قد تصل إلى 51 جنيهًا وربما تتجاوزها إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تهدئة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل 49.81 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ 50.02 جنيهًا للشراء، و50.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل إلى 50.05 جنيهًا للشراء، و50.15 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل 50.10 جنيهًا للشراء، و50.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

49.95 جنيهًا للشراء، و50.05 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

50.02 جنيهًا للشراء، و50.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

50.07 جنيهًا للشراء، و50.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.05 جنيهًا للشراء، و50.14 جنيهًا للبيع.

ويعكس هذا التحرك السريع حالة الترقب والقلق المسيطرة على الأسواق، مع استمرار الضغوط العالمية، ما يجعل الدولار مرشحًا لاختبار مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية بنفس الوتيرة.



