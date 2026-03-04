العملات تتحرك بقوة أمام الجنيه المصري بعد الحرب.. والدولار والدينار الكويتي الأكثر ارتفاعاً

شهدت سوق الصرف في مصر تحركات واضحة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث ارتفعت عدة عملات أجنبية وعربية أمام الجنيه المصري، مدفوعة بحالة التوتر العالمي وزيادة الطلب على العملات القوية.

وجاءت التحركات متفاوتة؛ فبينما سجل الدولار قفزة كبيرة في بداية الأزمة، وارتفع الدينار الكويتي بشكل قوي، تحرك اليورو والدرهم الإماراتي في نطاق أضيق وبزيادات طفيفة نسبيًا.



العملات الأوروبية أمام الجنيه

وكان الدولار الأكثر تأثرًا بالأحداث، إذ ارتفع بشكل مفاجئ وكبير مع بدء الحرب، قبل أن يستقر عند مستويات مرتفعة في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 4 مارس.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم كالتالي:

• في البنك المركزي المصري:

49.81 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

• في البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بعد موجة صعود قوية دفعت العملة الأمريكية إلى الاقتراب من مستوى 50 جنيهًا خلال الأيام الماضية.



اليورو.. تحركات محدودة

وعلى عكس ارتفاع الدولار المفاجئ، تحرك اليورو في نطاق ضيق مقارنة بالدولار، مسجلًا زيادات طفيفة.

وجاءت أسعاره اليوم بالبنوك المصرية كالتالي:

• في البنك المركزي المصري:

57.74 جنيه للشراء، و57.92 جنيه للبيع.

• في البنك الأهلي المصري:

57.71 جنيه للشراء، و58.44 جنيه للبيع.

• في بنك مصر:

57.71 جنيه للشراء، و58.44 جنيه للبيع.

ويتداول اليورو داخل نطاق محدود، ما يعكس حالة استقرار نسبي رغم الاضطرابات العالمية.



العملات العربية أمام الجنيه

وعلى صعيد آخر شهدت أيضاً العملات العربية تغييرات في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري وكان الدينار الكويتي هو الأكثر تحركاً.

ويواصل الدينار الكويتي تسجيل مستويات مرتفعة يومًا بعد يوم، ليبقى من أقوى العملات العربية أمام الجنيه.

وجاء سعره اليوم كالتالي:

• في البنك الأهلي المصري:

160.45 جنيه للشراء، و163.19 جنيه للبيع.

• في بنك مصر:

161.10 جنيه للشراء، و163.81 جنيه للبيع.



الدرهم الإماراتي.. زيادات طفيفة

وعلى عكس الدينار الكويتي سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعات محدودة نسبيًا وجاء سعره اليوم في بداية التعاملات كالتالي:

• في البنك المركزي المصري:

13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

• في البنك الأهلي المصري:

13.55 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.

• في بنك مصر:

13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

وتعكس تحركات العملات أمام الجنيه حالة التأثر المباشر بالتطورات العالمية، مع تفاوت واضح في قوة الصعود بين عملة وأخرى، وسط ترقب لاستمرار التقلبات وتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة.