الريال بـ13 جنيها.. ارتفاع في أسعار العملات العربية أمام الجنيه

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خاصة عملة السعودية (الريال السعودي) وهو الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ لأن الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر.

وصعدت أسعار العملات العربية في مصر وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 159.76 جنيه مقارنة 157.05 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 2.70 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 2 مارس 2026 .

أسعار العملات العربية في مصر

سعر الدينار الكويتي،اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 157.07 جنيه.

سعر البيع: 159.76 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء:12.93 جنيه.

سعر البيع: 13.01 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 13.24 جنيه.

سعر البيع: 13.28 جنيه.

كما سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 127.84 جنيه.

سعر البيع: 129.47 جنيه.

ووصل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 12.36 جنيه.

سعر البيع: 13.39 جنيه.

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 68.18 جنيه.

سعر البيع: 68.92 جنيه.

وبلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعرالشراء: 125.24 جنيه.

سعر البيع: 126.79 جنيه.