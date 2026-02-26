قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الدينار يرتفع .. سعر العملات العربية في مصر مستهل الخميس

علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وصعد سعر الدينار الكويتي الأغلي عربيا وعالميا ليسجل 157.05 جنيه مقارنة 156.67 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 38 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 26-2-2026:

وسجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري     اليوم الخميس 26-2-2026:

سعر الشراء: 154.42 جنيها.

سعر البيع: 157.05 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026:

سعر الشراء:12.72 جنيه.

سعر البيع: 12.79 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026:

سعر الشراء: 13.02 جنيه.

سعر البيع: 13.06 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026:

سعرالشراء: 125.69 جنيه.

سعر البيع: 127.26 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026:

سعر الشراء: 12.15 جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

وبلع سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026:

سعر الشراء: 67.03 جنيه.

سعر البيع: 67.76 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 26-2-2026:

سعرالشراء: 123.13 جنيه.

سعر البيع: 124.62 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية( الريال السعودي)  الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

