الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 25-2-2026:

سعر الشراء:12.83جنيه.

سعر البيع:12.86 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.76جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 25-2-2026 عند:

سعر الشراء:12.75جنيه.

سعر البيع:12.78 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 25-2-2026 ليسجل :

سعر الشراء:12.74جنيه.

سعر البيع:12.80 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.73جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.73جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو:

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 25-2-2026

سعر الشراء:12.68جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني  اليوم الأربعاء 25-2-2026:

سعر الشراء:12.67جنيه.

سعر البيع:12.77 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 25-2-2026 ليصل :

سعر الشراء:12.35جنيه.

سعر البيع:12.80 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.76جنيه.

سعر البيع:12.80 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.83 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.77 جنيه للبيع.

متوسط سعر  الريال السعودي اليوم في مصر 

12.73 جنيه.

