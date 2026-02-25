سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 25-2-2026:

سعر الشراء:12.83جنيه.

سعر البيع:12.86 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.76جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 25-2-2026 عند:

سعر الشراء:12.75جنيه.

سعر البيع:12.78 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 25-2-2026 ليسجل :

سعر الشراء:12.74جنيه.

سعر البيع:12.80 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.73جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.73جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو:

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 25-2-2026

سعر الشراء:12.68جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 25-2-2026:

سعر الشراء:12.67جنيه.

سعر البيع:12.77 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 25-2-2026 ليصل :

سعر الشراء:12.35جنيه.

سعر البيع:12.80 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.76جنيه.

سعر البيع:12.80 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.83 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.77 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر

12.73 جنيه.