سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026:
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 25-2-2026:
سعر الشراء:12.83جنيه.
سعر البيع:12.86 جنيه.
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.76جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 25-2-2026 عند:
سعر الشراء:12.75جنيه.
سعر البيع:12.78 جنيه.
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 25-2-2026 ليسجل :
سعر الشراء:12.74جنيه.
سعر البيع:12.80 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.73جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.73جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.72جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.72جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو:
سعر الشراء:12.72جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 25-2-2026
سعر الشراء:12.68جنيه.
سعر البيع:12.79 جنيه.
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 25-2-2026:
سعر الشراء:12.67جنيه.
سعر البيع:12.77 جنيه.
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 25-2-2026 ليصل :
سعر الشراء:12.35جنيه.
سعر البيع:12.80 جنيه.
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 25-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.76جنيه.
سعر البيع:12.80 جنيه.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء
12.83 جنيه للشراء.
أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء
12.77 جنيه للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر
12.73 جنيه.