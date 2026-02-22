قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر بيع الريال السعودي اليوم الأحد

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

ارتفع سعر الريال السعودي مستهل تعاملات الأسبوع، بعد حالة تذبذب شهدها الأسبوع الماضي

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأحد 22 فبراير 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 22-2-2026:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.75جنيه.

سعر البيع:12.78 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 22-2-2026:

سعر الشراء:12.72جنيه.

سعر البيع:12.75 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 22-2-2026 ليسجل :

سعر الشراء:12.71جنيه.

سعر البيع:12.76 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.70جنيه.

سعر البيع:12.76 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.69جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.69جنيه.

سعر البيع:12.79 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأحد 22-2-2026:

سعر الشراء:12.68جنيه.

سعر البيع:12.71 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو:

سعر الشراء:12.69جنيه.

سعر البيع:12.73 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو:

سعر الشراء:12.66جنيه.

سعر البيع:12.73 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 22-2-2026:

سعر الشراء:12.65جنيه.

سعر البيع:12.76 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 22-2-2026:

سعر الشراء:12.63جنيه.

سعر البيع:12.71 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 22-2-2026 ليصل :

سعر الشراء:12.31جنيه.

سعر البيع:12.76 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 22-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.73جنيه.

سعر البيع:12.76 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

12.75 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

12.71 جنيه للبيع.

متوسط سعر  الريال السعودي اليوم في مصر 

12.70 جنيه.

