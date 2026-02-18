سعر الريال السعودي اليوم 18-2-2026

تباين سعر الريال السعودي اليوم بين هبوطا وارتفاعا و ثباتا في البنوك.

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.53جنيه

سعر البيع:12.56 جنيه

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.53جنيه

سعر البيع:12.56 جنيه

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.49جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدوليCIB اليوم الأربعاء 18-2-2026 ليسجل :

سعر الشراء:12.50جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء ليصل إلى 18-2-2026:

سعر الشراء:12.48جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.48جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو:

سعر الشراء:12.48جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.43جنيه

سعر البيع:12.51 جنيه

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.42جنيه

سعر البيع:12.53 جنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 18-2-2026 عند :

سعر الشراء:12.11جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-2-2026 عند :

سعر الشراء:12.52جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.53 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.52 جنيه للبيع

متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر

12.49 جنيه