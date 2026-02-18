سعر الريال السعودي اليوم 18-2-2026

تباين سعر الريال السعودي اليوم بين هبوطا وارتفاعا و ثباتا في البنوك.
يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .
أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026:
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 18-2-2026:
سعر الشراء:12.53جنيه
سعر البيع:12.56 جنيه
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 18-2-2026:
سعر الشراء:12.53جنيه
سعر البيع:12.56 جنيه
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.49جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدوليCIB اليوم الأربعاء 18-2-2026 ليسجل :
سعر الشراء:12.50جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء ليصل إلى 18-2-2026:
سعر الشراء:12.48جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو :
سعر الشراء:12.48جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو:
سعر الشراء:12.48جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 18-2-2026:
سعر الشراء:12.43جنيه
سعر البيع:12.51 جنيه
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 18-2-2026:
سعر الشراء:12.42جنيه
سعر البيع:12.53 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 18-2-2026 عند :
سعر الشراء:12.11جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-2-2026 عند :
سعر الشراء:12.52جنيه
سعر البيع:12.55 جنيه
أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء
12.53 جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء
12.52 جنيه للبيع
متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر
12.49 جنيه