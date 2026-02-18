قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
الصومال أمام مجلس الأمن: العملية الإنسانية في غزة تواجه ضغوطا هائلة
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله .. وإسرائيل تمتنع عن التمويل
أرسنال يتقدم بهدف في الشوط الأول على وولفرهامبتون بالبريميرليج
فدية الصيام 30 جنيها.. هل تسقط عن غير القادرين ماديًا؟ | الإفتاء تجيب
اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 18-2-2026

سعر الريال السعودي في مصر
علياء فوزى

تباين سعر الريال السعودي اليوم بين هبوطا وارتفاعا و ثباتا في البنوك. 

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.53جنيه

سعر البيع:12.56 جنيه

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.53جنيه

سعر البيع:12.56 جنيه

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.49جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدوليCIB اليوم الأربعاء 18-2-2026 ليسجل :

سعر الشراء:12.50جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

انخفض  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء ليصل إلى 18-2-2026:

سعر الشراء:12.48جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو :

سعر الشراء:12.48جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 18-2-2026 لنحو:

سعر الشراء:12.48جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.43جنيه

سعر البيع:12.51 جنيه

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 18-2-2026:

سعر الشراء:12.42جنيه

سعر البيع:12.53 جنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 18-2-2026 عند :

سعر الشراء:12.11جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-2-2026 عند :

سعر الشراء:12.52جنيه

سعر البيع:12.55 جنيه

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.53 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء

12.52 جنيه للبيع

متوسط سعر  الريال السعودي اليوم في مصر 

12.49 جنيه

سعر الريال السعودي الجنيه المصري بنك التعمير والإسكان الريال السعودى

