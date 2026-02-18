حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

تحتوي ثمرة التفاح متوسطة الحجم مع القشرة على نحو 4.3 جرام من الالياف و هذا العنصر الغذائي على إبطاء عملية الهضم، مما يمنحك إحساسًا بالامتلاء لفترة أطول مع الصيام فى شهر رمضان الكريم.

فوائد التفاح على السحور..

كما يتميز التفاح بانخفاض المؤشر الجلايسيمى ، أي أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد، وبالتالي لا يجعلك تشعر بالجوع سريعًا مرة أخرى، وقد تساعد هذه التأثيرات المُشبِعة في تقليل تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، ودعم الحفاظ على وزن صحي.

فوائد التفاح

1. أسنان أكثر بياضا وصحة

يساعد قضم التفاح ومضغه أن يحفز إنتاج اللعاب في فمك ويقلل من تسوس الأسنان عن طريق خفض مستويات البكتيريا.

2. تجنب مرض الزهايمر

أظهرت دراسة عن فوائد التفاح أن شرب عصير التفاح يمكن أن يبعد مرض الزهايمر ويحارب آثار الشيخوخة على الدماغ.

أظهرت الفئران في الدراسة التي تم تغذيتها بنظام غذائي محسن بالتفاح مستويات أعلى من الناقل العصبي أستيل كولين وكان أداءها أفضل في اختبارات المتاهة من تلك التي تتبع نظامًا غذائيًا عاديًا.

3. كبح جميع أنواع السرطانات

يتفق علماء من الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان على أن استهلاك التفاح الغني بالفلافونول يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تصل إلى 23 بالمائة، حدد الباحثون في جامعة كورنيل عدة مركبات في قشر التفاح لها أنشطة قوية مضادة للنمو ضد الخلايا السرطانية في الكبد والقولون والثدي.

المصدر ديلى ميرور