إيناس مكي: متحمسة لمشاهدة مسلسل وننسى اللى كان لهذا السبب | خاص

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن طقوسها قى موسم رمضان والمسلسلات التى تحب متابعتها لماراثون 2026.

وقالت ايناس مكي فى تصريح خاص لصدي البلد: "انها تحب الأجواء الرمضانية وتحب ان تقضيه بصحبة اسرتها .

وعن المسلسلات التى تتمنى مشاهدتها ، قالت ايناس مكي انها تحرص على متابعة على مسلسل “المداح” ، وانها تتحمس لمشاهدة المسلسلات الكينج ، روج اسود ، ومسلسل وننسي اللى كان خاصة انها تحب اعمال السيناريست عمرو محمود ياسين.

وكشفت إيناس مكي عن مشاركتها فى ماراثون رمضان بمسلسل “ضحايا” ، وقالت خلال حديثها: انها تجسد دور مختلف تماما وهو دور ساحرة وتمر بعدة مراحل عمرية مختلفة ولذلك هى انجذبت للدور بشكل كبير .

وعن فكرة السحر واعتقادها فيه بالحياة الواقعية ، اضافت ايناس مكي ان أمور السحر موجودة ومذكورة بالقرآن ولكن هى لديها قناعتها الشخصية الدائمة وتستعين دائما بالآية الكريمة “ولا يضرونك بشيء إلا بإذن الله” ، معلقة: “الشيخ الشعراوي كان دايما له نصيحة بخصوص هذا الأمر ودائما كان يقول : ”اللهم انك اقدرت بعض خلقك على السحر والحسد والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضُر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: "وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري.