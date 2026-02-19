محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل “إنستجرام”.

محمد صلاح

وظهر صلاح في الصورة من مرانه ليفربول اليومي، بملابس رياضية.

وكان قد كشف ريو نجوموها، نجم أكاديمية ليفربول البالغ 17 عامًا، عن قائمة بأفضل ثلاثة أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقابلة مع برنامج "Three Things" على قناة ESPN.

وتصدر المصري محمد صلاح قائمة اختيارات نجوموها، ليكون اللاعب الوحيد من ليفربول ضمن الثلاثي المفضل لديه.

أما باقي الاختيارات فكانت للاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو، الذي تألق تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وللنجم السريع من أرسنال نوني مادويكي، المعروف بقدرته على الانطلاق والمراوغة.

وأشار نجوموها إلى أن أسلوب لعبه يتأثر كثيرًا بطريقة دوكو في الانطلاق بالمراوغة والسرعة، مؤكدًا أن متابعة هؤلاء اللاعبين تساعده على تحسين مستواه وتطوير أدائه الهجومي على أرض الملعب.