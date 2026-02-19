قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بودو جليمت يصعق إنتر ميلان بثلاثية في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بودو جليمت النرويجي فوزًا مثيرًا على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب أسبميرا، ضمن ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ16، في مباراة أقيمت وسط أجواء ثلجية.

 

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث افتتح سوندر برونستاد فيت التسجيل لبودو جليمت في الدقيقة 20، قبل أن يدرك بيو إسبوسيتو التعادل للإنتر في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سجل ينس بيتر هاوجي وكاسبر هيج هدفين لبودو جليمت في الدقيقتين 61 و64، ليمنح فريقه الفوز المستحق.

 

فشل إنتر ميلان في استعادة نغمة الانتصارات الأوروبية بعد تعثره في مرحلة المجموعات، حيث أنهى التصفيات في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ما اضطره لخوض الملحق بدلاً من التأهل المباشر.

في المقابل، واصل بودو جليمت التألق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي خلال مرحلة الدوري، ليضع إنتر في موقف صعب قبل مباراة الإياب على ملعب جوزيبي مياتزا الأسبوع المقبل.

تشكيل إنتر ميلان في المباراة

  • حراسة المرمى: يان سومر
  • خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، يان بيسيك
  • خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، نيكولو باريلا، بيتار سوسيتش، لويس هنريكي
  • خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز
